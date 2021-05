Cinc persones són arrestades per delictes de terrorisme a Anglaterra

@EP





La policia antiterrorista del nord-est ha arrestat cinc persones al nord d'Anglaterra sota sospita de delictes de terrorisme, que han estat traslladades a una comissaria per ser interrogades per la seva vinculació amb el terrorisme de dretes.





Entre els arrestats hi ha dos homes, de 29 i 30 anys a Keighley --al comtat de Yorkshire--, per sospites que estiguin involucrats en l'execució, preparació o instigació d'actes de terrorisme en virtut de l'article 41 de la llei de terrorisme del 2000. D'altra banda, també han arrestat una dona de 28 anys a Keighley pels mateixos delictes.





Un jove de 16 anys i un altre home de 28 anys a Anglesey han estat detinguts pels mateixos delictes.





La policia també ha detallat, a través d'un comunicat de premsa, que estan treballant en l'escorcoll de diverses propietats, i que els arrests formen part d'una investigació en curs que dirigeix la policia antiterrorista del nord-est sobre el terrorisme de dretes.





En una de les adreces de Keighley on s'ha produït un arrest s'ha descobert "material potencialment sospitós", motiu pel qual els ha calgut l'ajuda la Unitat d'Eliminació d'Artefactes Explosius (EOD) per brindar un assessorament especialitzat i organitzar l'extracció segura dels articles.





La policia ha llançat un missatge de tranquil·litat a la població local i ha assenyalat que no creuen que hi hagi cap risc immediat per a la comunitat.