Un noi cau per un barranc al fugir dels Mossos a Sant Feliu de Llobregat

@bomberscat





Aquest dissabte, a prop de les dotze de la nit, un noi que participava en una festa il·legal en una zona boscosa de Sant Feliu de Llobregat s'ha caigut per un barranc a l'intentar fugir dels Mossos d'Esquadra.





Els agents es van acostar al lloc en el qual els joves celebraven la festa per desallotjar-la i identificar als assistents. Però un d'ells -eren una trentena aproximadament- va caure per un barranc a l'intentar escapar.





La mare del noi va alertar a emergències i va avisar que el seu fill l'havia trucat per telèfon per dir-li que havia caigut però que no sabia on es trobava. Ha estat durant la matinada quan els bombers l'han trobat gràcies a la ubicació del seu telèfon mòbil i han pogut rescatar-lo.





El noi va ser traslladat en aquest moment a l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí amb ferides lleus.