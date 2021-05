Edurne ensenya per primera vegada la cara de la seva filla amb motiu del Dia de la Mare

La cantant Edurne ha celebrat el seu primer Dia de la Mare sent mare aquest diumenge. Ho ha fet compartint per primera vegada una fotografia en què es veu la careta de la seva petita Yanay.





A la fotografia es veu a Edurne donant-li un tendre petó al cap a la seva filla, que vesteix amb un gran llaç al cap i un samarreta en la qual es llegeix el missatge 'Mama's girl'.







"La meva petita Yanay, fa gairebé 2 mesos que vas arribar a la meva vida per revolucionar-la!! Gràcies per fer-me tan feliç, gràcies per fer-me mare bebé meva !!", és el text que acompanya aquesta bonica fotografia de mare i filla.