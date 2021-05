Cardiòlegs espanyols estudien el patró clínic de la amiloïdosi per transtiretina

@EP





Un grup de cardiòlegs de l'Hospital Universitari de Ciutat Real està al front d'un estudi en el qual s'investiga quin és el patró clínic de l'amiloïdosi per transtiretina, una malaltia potencialment mortal del cor que es produeix perquè la proteïna amiloide es diposita allà de forma incorrecta.





Aquesta proteïna, que s'acumula d'una forma anormal en aquest òrgan, provoca que la seva estructura es vegi alterada i amb això també el seu funcionament. El cor es torna més rígid i la sang no pot bombejar amb normalitat cap a la resta del cos, de manera que es genera una insuficiència cardíaca.





Amb aquest estudi, aquest grup d'experts busca saber per què es genera aquesta malaltia o en quin moment apareix. D'aquesta manera pretenen detectar-la de forma precoç perquè el diagnòstic, un cop es faci, tingui un millor pronòstic. Actualment, tal com explica Martín Negreira, un dels facultatius de l'estudi, "la amiloïdosi cardíaca per transtiretina és una malaltia infradiagnosticada". Això vol dir que hi ha persones que desconeixen que la pateixen.





En aquest estudi, d'altra banda, els experts estudien "la prevalença de la amiloïdosi cardíaca en un grup de pacients amb estenosi de canal per hipertròfia de lligament groc". Una patologia que pot causar que l'estrenyiment del canal espinal, així com pèrdua de força en els nervis i sensibilitat a les cames i peus.





Ho estudien perquè al voltant del 30 o 50% de pacients que pateixen aquesta hipertròfia tenen en aquesta zona acumulació de transtiretina. Però com explica Negreira, en l'actualitat no disposen "d'estudis que estableixin la veritable prevalença d'amiloïdosi cardíaca per trastiretina en aquells pacients que pateixen estenosi de canal lumbar per hipertròfia de lligament groc", i aquesta és la raó per la qual inicien l'estudi .





Aquest estudi de 'Prevalença d'amiloïdosi cardíaca per transtiretina en pacients amb estenosi de canal i hipertròfia de lligament groc' ha estat guardonat en el programa internacional Global ASPIRE 2019 finançat per la farmacèutica Pfizer.