Veterinaris de tot el món insten a reconsiderar la cria d'animals de musell curt

Un grup de més de mil veterinaris d'arreu del món s'han unit i han escrit un text en el qual protesten contra la cria d'animals de morro curt. Segons expliquen, aquests animals que tenen el musell curt o xato i per tant la cara massa plana, pateixen molt al llarg de la seva vida, ja que aquesta característica els suposa problemes com l'obstrucció crònica de les vies respiratòries altes.





Dins dels animals amb musell xato més comuns trobem principalment gossos, gats i conills. Són moltes les persones que tenen una mascota de morro curt, ja que dins d'aquesta categoria trobem races com la del bulldog francès, bulldog anglès, pugs o el pequinès. Pel que fa als gats, podríem anomenar els perses, els exòtics de pèl curt o els birmans.





Encara que siguin animals que agraden als seus amos, aquests han de saber que donades les seves característiques ho passen malament. Símptomes que ho demostren poden ser els seus constants roncs, als quals ens hem habituat, però que són la prova que respiren amb dificultat. També que no puguin córrer i jugar sense cansar-se. De fet, aquests problemes són la principal causa de mort d'aquests animals, a més de fer que molts hagin de passar per quiròfan.





Donada la seva mala qualitat de vida, aquest grup d'experts veterinaris i 71 organitzacions relacionades amb el sector s'han unit per signar un manifest en què expliquen les conseqüències de criar aquests animals. Volen que tothom conegui que tenen una malformació que, a més de no permetre'ls respirar bé, els sotmet a cops de calor perquè donada la seva estructura cranial no poden refredar el seu cos pel nas.





Els experts no volen que se segueixin criant animals que pateixen tant. "Instem als responsables de la presa de decisions i a les organitzacions veterinàries a nivell mundial a que utilitzin els mitjans proveïts per intentar influir i generar canvis positius per al benestar futur dels nostres animals de companyia", conclouen en el manifest.