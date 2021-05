El Barça venç al València i manté les possibilitats de guanyar la lliga

El Barça va salvar una situació crítica aquest diumenge a Mestalla, al remuntar (2-3) en l'última mitja hora al València en la jornada 34 de Laliga Santander, i seguir així en la lluita pel títol, sense marge d'error i amb el duel directe contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou com pròxima 'final' en sis dies.





Leo Messi (EP)





Els de Ronald Koeman, absent per la seva expulsió en la patacada davant el Granada, van tornar a perdonar clares ocasions en els primers minuts i es van oblidar de defensar fins que Gabriel Paulista va avançar els locals en un servei de córner al minut 50. Alerta vermella per al Barça que va saber resoldre l'encara candidat.





Després dels triomfs de Atlètic (76 punts) i Reial Madrid (74), el Barça estava obligat a el triomf (74). No va estendre el pànic encara que va ser un regal de Lato, una mà i penal, el que va donar llum a l'atac visitant. El penal el va aturar Cillessen però Messi va acabar marcant la carambola de el rebuig. En poc més de 10 minuts, Griezmann i de nou Messi van signar la remuntada.



A falta de quatre jornades de la fi, la Lliga segueix ajustada i ningú guanya fàcil. Si l'Atlètic va veure un penal de l'Elx a el pal en el minut 91 i el Madrid no es va avançar fins al 76 'amb Militao davant l'Osasuna, per al Barça no va ser menys. I això que, encara que no moltes, el quadre culer va tenir ocasions molt clares per avançar-se.





El València va fer aigües en defensa i els de Koeman van tocar fàcil, en una combinació que ja als tres minuts va acabar disparant desviat Pedri. Messi se la va posar a Araujo en àrea petita però va aparèixer Cillessen, un ex de Barça amb ganes de demostrar que valia. Els de Javi Gràcia van apuntar llavors amb Guedes.





L'esquena del Barça, com davant el Granada i diversos altres entrebancs, no va estar ben coberta. Gayà va desaprofitar una altra bona mentre els de Koeman insistien per la banda d'Alba. Pedri la va tenir de nou abans de la mitja part molt clara. A la represa, el primer avís va ser local, amb Guedes, i en el córner va arribar el 1-0.





La pissarra de Gràcia va deixar sol a Paulista, que va rematar a la xarxa mentre Correia molestava Ter Stegen. El mateix Correia va tenir a continuació el 2-0, quan les opcions de títol blaugrana semblaven esfumar-se. Llavors, va aparèixer un Lato que pot ser beatificat a la Ciutat Comtal, amb una mà de pura vida.





Amb tot, el gol de Messi va ser després de la parada de Cillessen i una altra salvada sota els pals de Paulista. El València es va llepar les ferides massa i el Barça va tornar a buscar Alba i els desmarcatges de De Jong, amb una altra intervenció del meta 'che' però el rebuig favorable a Griezmann per fer el 1-2. Messi, de falta directa, va signar el 1-3 en una remuntada exprés, massa potser.





Encara tenia 20 minuts de joc Mestalla i, encara que el Barça va semblar dormir la pilota, Carlos Soler va reanimar la trobada amb un gran xut a l'escaire (2-3). Van ser poc més de 10 minuts, però sense ensurts per a un Barça que segueix viu abans del a priori transcendental xoc davant el líder Atlètic.





FITXA TÈCNICA.





- RESULTAT: VALÈNCIA CF, 2 - FC BARCELONA, 3. (0-0, a la mitja part).





- ALINEACIONS.

VALÈNCIA CF: Cillessen; Correia, Paulista, Guillamón (Christian Oliva, min.79), Lato (Diakhaby, min.64), Gayà; Wass, Racic (Gameiro, min.79), Soler; Maxi i Guedes.





F C BARCELONA: Ter Stegen, Araujo, Piqué, Lenglet; Dest (Sergi Roberto, min.75), De Jong, Busquets, Pedri (Ilaix Moriba, min.75), Jordi Alba; Griezmann i Messi.



- GOLS: 1 - 0, min.50, Paulista. 1 - 1, min.57, Messi. 1 - 2, min.63, Griezmann. 1 - 3, min.69, Messi. 2 - 3, min.83, Soler.





- ÀRBITRE: Sánchez Martínez (C. Murcià). Va amonestar Racic (min.35) i Lato (min.56) per part del València. I a Ter Stegen (min.65) al Barça.





- ESTADI: Mestalla.