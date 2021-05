Jutges es mobilitzen a les xarxes socials per exigir la despolitització i renovació del CGPJ

jutge @ep





Jutges amb perfil a la xarxa social Twitter, convocats per l'associació de jutges i magistrats Francisco de Vitoria (AJFV) i pel Fòrum Judicial Independent (FJI) secunden una campanya per exigir la despolitització i renovació de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ) amb l'etiqueta

#ReformarparaRenovar.





Els convocants han enviat un missatge en el qual insten els jutges a penjar al llarg d'aquest dimecres, 28 d'abril, en les seves perles de Twitter una foto vestits amb la toga i presa d'esquena, a la qual afegir l'esmentat 'hashtag '. "Encara que no estiguis associat, si defenses la independència judicial? UNEIX-TE ", afegeix la convocatòria.





La crida està sent seguit per nombrosos jutges i l'associació AJFV, en el seu compte oficial, ha pujat un missatge que assenyala: "#NiBloqueoNiPolitiqueo, no hi ha excuses perquè @PSOE i @populares tornin a repartir l'òrgan de govern dels jutges. Tots dos han de fer cas a #Europa per despolititzar-lo JA. La independència i el prestigi del CGPJ no poden esperar ni un dia més #ReformarParaRenovar ".





Alguns dels seguidors de la campanya al·ludeixen a la necessitat de renovar per obtenir un "sistema mixt d'elecció dels vocals", tal com ha assenyalat recentment la Comissió Europea, que suggereix que al menys la meitat dels vocals de l'òrgan de govern dels jutges siguin elegits pels membres de la carrera.