El filòsof alemany Jürgen Habermas renuncia a un premi literari dels Emirats Àrabs Units

El filòsof alemany Jürgen Habermas, de 91 anys i un dels emblemes de l'Escola de Frankfut, ha renunciat al premi literari Xeic Zayed que atorga una institució dels Emirats Àrabs Units com a mostra del seu rebuig al sistema polític del país àrab.

Jürgen Habermas (EP)



Habermas, declarat guanyador de la categoria Personalitat Cultural de l'Any, categoria que es premia amb un milió de dírhams (226.440 euros), ha explicat que amb aquest rebuig pretén corregir la seva decisió inicial d'acceptar el premi. "Va ser una decisió errònia que ara corregeixo", ha explicat en una carta que ha publicat l'editorial berlinesa Suhrkamp.





"No em va quedar suficientment clara (en un primer moment) l'estretíssima relació de la institució que concedeix aquests premis a Abu Dhabi amb el sistema polític que hi existeix", ha afegit.





Habermas va néixer a Duesseldorf al 1929. A finals de la dècada dels anys 50 va ser ajudant i collaborador de Max Horkheimer i Theodor W. Adorn. Va rebre la influència d'Herbert Marcuse i es va convertir en un dels representants de la denominada Teoria Crítica.





Les seves obres més destacades són 'Coneixement i interès', 'Teoria de l'acció comunicativa', 'Facticitat i validesa' o 'Pensament postmetafísic' i continua sent un dels filòsofs més citats del món. Al 2003 va rebre el Premi Príncipe de Asturias de Ciències Socials. Ara com ara Habermas viu a la vora del llac Starnberger See, a Baviera.





Els Emirats Àrabs Units, un país amb només uns 10 milions d'habitants, han estat durament criticats per organismes internacionals per greus violacions dels Drets Humans.





Segons un informe del 2020 del Departament d'Estat dels Estats Units, entre aquests figuren la tortura, les detencions arbitràries i l'empresonament per motius polítics.





A més, la llibertat d'expressió està molt restringida i la premsa i internet estan censurats. El primer ministre dels EUA, Mohammed bin Rashid al-Maktoum, és sospitós d'haver segrestat i retingut dos de les seves filles.