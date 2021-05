Alejandra Rubio desmenteix que Terelu tingui Covid

Després de moltes especulacions sobre l'estat de salut de Terelu Campos, Alejandra Rubio ens ha assegurat que: "Està genial, està genial". Amb un to molt segur, la jove ens ha volgut deixar clar que la seva mare no li passa res, ni tan sols s'ha contagiat de coronavirus com s'ha comentat.





Alejandra Rubio @ep





Alejandra Rubio assegura que adora tenir una relació tan propera amb la seva mare: "La adoro, és la meva amiga, estic pràcticament tots els dies amb ella, vam sortir junts, tinc una relació boníssima" i per això a vegades sobrepassen els límits: "Sí, però m'encanta tenir aquesta relació, òbviament compleix la faceta de mare, però li explico tot, tinc molta confiança amb ella ".





Després de setmanes sense aparèixer en televisió, Alejandra desmenteix rumors i assegura que la seva mare: "Està genial, està genial" i conscienciada per a la seva nova aventura televisiva: "Per fi, vull que demostra que sap cuinar, ho sap fer molt bé, fa tot molt bé, cuina molt bé en genera l ".





Pel que fa a la volta als focus de la seva àvia, Alejandra guarda silenci: "no sé res i no vull entrar", serà que la jove no ens vol dir quan i com es produirà la volta als platós de la gran Maria Teresa camps?