Mapfre va intentar que un usuari pagués el cost d'un accident perquè l'altre cotxe era de la seva companyia

Mapfre va intentar que un usuari assumís el 50% de la franquícia del seu vehicle després d'un accident perquè el cotxe que el va colpejar també estava assegurat amb ella. FACUA-Consumidors en Acció ha aconseguit que la companyia finalment no Cimera web res a l'afectat, ja que no va tenir la culpa del sinistre.





Alexander LQ, resident a Bilbao, té el seu vehicle assegurat amb Mapfre, amb una pòlissa amb un import de 670 euros. Al juliol de 2020, va patir un accident a l'ésser colpejat per darrere per un altre vehicle, que circulava a una velocitat que no li va permetre frenar a temps per evitar la col·lisió.





Com a conseqüència del sinistre, el cotxe de l'usuari sofrir una sèrie de desperfectes a la part del darrere, que van ser posats en coneixement de Mapfre. De la mateixa manera, l'accident també va ser comunicat a la policia, que va acreditar que s'havia produït per culpa de l'altre vehicle. En l'informe, l'agent va concloure que "la distància per seguretat no era adequada per part del conductor nº1 (el que va pegar a Alexander), ja que la col·lisió es produeix per abast".





Per a la seva sorpresa, Mapfre va contactar amb Alexander per indicar-li que s'havia de fer càrrec de el 50% de la franquícia de el vehicle, ja que com l'altre cotxe també estava assegurat per Mapfre, a causa d'un "conflicte d'interès", havia d'assumir part de la culpa . La reparació de el vehicle ascendia a 700 euros, de manera que pretenia que abonés la meitat, 350 euros.





L'usuari, que es negava a haver de pagar cap quantitat per un accident de què no havia tingut la culpa, va decidir acudir a FACUA perquè exercís accions en defensa dels seus drets. L'equip jurídic de l'associació es va dirigir Mapfre per instar-lo a que deixés de reclamar a Alexander cap pagament, ja que l'accident havia estat provocat per l'altre vehicle.





En l'escrit, l'associació recordava que l'article 1 de la Llei de Contracte d'Assegurances estableix que "el contracte d'assegurança és aquell pel qual l'assegurador s'obliga, mitjançant el cobrament d'una prima i per al cas que es produeixi el esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura a indemnitzar, dins dels límits pactats, el dany produït a l'assegurat oa satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes ".





Així, i atès que hi havia un atestat policial que recollia que l'usuari no havia estat el causant de l'accident, FACUA incidia en que l'article 18 de l'esmentada llei recull que "l'assegurador està obligat a satisfer la indemnització a terme de les investigacions i peritatges necessaris per establir l'existència del sinistre i, si escau, l'import dels danys que resultin d'aquest. en qualsevol supòsit, l'assegurador ha d'efectuar, dins dels quaranta dies, a partir de la recepció de la declaració del sinistre, el pagament de l'import mínim del que l'assegurador pugui deure, segons les circumstàncies que conegui ".





Finalment, després de la reclamació de FACUA, l'Oficina de Tramitació de Reclamacions de Mapfre ha comunicat que "consta acreditat per l'autoritat competent que l'accident va ser per abast de manera que la responsabilitat recauria sobre el vehicle contrari a el de l'avui reclamant".





"Per tant, aquesta Oficina ha d'estimar la reclamació i retorna l'expedient a centre gestor perquè es procedeixi a assumir la reparació de el vehicle assegurat sense aplicació de cap franquícia", finalitza.