VÍDEO: Conya a les xarxes socials pel discurs en anglès de l'alcaldessa de Jerez

"Recogneition. Tuenti tuenti gües a veri especials years. Eehh .. Jerez va rebre to gran premi at, és, bé, trobem molt a faltar, així sun, de fans teva get teu Jerez. Bat, in naintin tuenti tu, de next yiar, ai am güeitin for tingues güizaut pandemic and on person ", aquest va ser el discurs de l'alcaldessa de Jerez de la Frontera, Mamen Sánchez, davant els mitjans estrangers al Gran Premi de Jerez de Motociclisme .

















Amb el seu discurs, l'alcaldessa va assassinar sense pietat a la llengua de Shakespeare, i les xarxes socials no han trigat a reaccionar, com sempre, amb humor: