Rússia va enviar al Brasil lots contaminats de la vacuna Sputnik: portaven el virus que causa el refredat comú

Els lots contaminats de la vacuna Sputnik V Covid de Rússia enviats al Brasil portaven una versió viva d'un virus comú que causa el refredat, ha informat el regulador de salut de país sud-americà en una presentació que explica la seva decisió de prohibir la importació del medicament.





La principal viròloga Angela Rasmussen ha explicat a AFP que la troballa "planteja interrogants sobre la integritat dels processos de fabricació" i podria ser un problema de seguretat per a les persones amb sistemes immunitaris més febles, si es descobreix que el problema és generalitzat.





Vial de la vacuna Sputnik @ep





L'Institut Gamaleya de Rússia, que va desenvolupar la vacuna, ha negat els informes. El problema se centra en un "vector d'adenovirus", un virus que normalment causa una malaltia respiratòria lleu però que en les vacunes està modificat genèticament perquè no es pugui replicar i editat per portar les instruccions d'ADN perquè les cèl·lules humanes desenvolupin la proteïna de pic del coronavirus.





Això, al seu torn, entrena al sistema humà perquè estigui preparat en cas que després es trobi amb el coronavirus real. La vacuna Sputnik V utilitza dos vectors d'adenovirus diferents per realitzar aquesta tasca: adenovirus tipus 26 (Ad26) per a la primera injecció i adenovirus tipus 5 (Ad5) per a la segona injecció.





Els científics de Anvisa, l'agència del medicament del Brasil, van analitzar mostres de la vacuna de reforç i van descobrir que era "competent per a la replicació", el que vol dir que un cop dins el cos, l'adenovirus pot continuar multiplicant-se. Han afegit que això probablement havia passat a causa d'un problema de fabricació anomenat "recombinació", en què l'adenovirus modificat havia recuperat els gens que necessitava per replicar-mentre es conreava dins de cèl·lules humanes modificades en un laboratori.