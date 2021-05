Cremen viu un activista LGTBI a Letònia

Normunds Kindzulis, un activista LGTBI de 29 anys, ha mort després de patir un atac homofòbic. Els seus agressors li van calar foc, amarant la seva roba amb combustible, sofrint cremades en el 85% el seu cos. Després de cinc dies lluitant, Kindzulis va morir al no poder recuperar-se de les greus ferides.





Normunds Kindzulis @socjalisciLGBT





L'atac ha causat commoció al país. Els activistes el van qualificar d'atac homofòbic i acusen les autoritats d'"inacció". Kindzulis havia rebut amenaces de mort per la seva condició sexual en el passat i, tement per la seva seguretat, es va anar de la capital de país, Riga, per instal·lar-se en una petita ciutat a uns 70 quilòmetres, Tukums. No obstant això, ni lluny de la capital va trobar la seguretat necessària.





Kindzulis va ser agredit també a Tukums abans del fatal desenllaç, al menys quatre vegades, però la policia mai va investigar els fets. Ara, que ha estat assassinat, les mateixes autoritats segueixen sense fer res: diuen que s'ha suïcidat.





El cas ha provocat un debat nacional sobre l'homofòbia a Letònia, un estat profundament hostil amb la comunitat LGTBI: el Govern letó va esmenar la seva constitució el 2006 per prohibir específicament el matrimoni entre persones de mateix sexe.





"No volem viure en una societat homofòbica ... Es necessita un canvi ... i volem aquest canvi ARA", va dir Mozaika, una associació de drets dels homosexuals, a Facebook. El president Egils Levits, exjutge del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, també s'ha pronunciat sobre l'incident. "No hi ha lloc per a l'odi a Letònia", sentencien.