Jesús Castro carrega contra MasterChef Celebrity: "La meva experiència va ser nul·la"

"La meva experiència va ser nul·la", ha assegurat l'actor Jesús Castro a l'ésser preguntat pel seu pas per Masterchef Celebrity. "No em vaig adaptar a el tipus de programa i a les tecles que tocaven ells per tenir audiència", explica Castro, deixant clar que mai es va adaptar a el format de telerealitat que fa servir a el programa ni als recursos que els creadors fan servir per fer un contingut més amè .





El pas de Jesús Castro per Masterchef Celebrity no va ser gaire afortunat. Va començar amb moltes ganes segons es podia veure al vídeo de presentació, però aviat es va veure que no encaixava en el format: en algunes ocasions es va mostrar obertament ofès per la forma en què els dijous formulen les seves crítiques, i va acabar sent dels primers expulsats .





Mentrestant, la propera edició de 'MasterChef Celebrity' ja va prenent forma. El programa ja ha confirmat la llista completa de concursants: Arkano, Belén López, Carmina Barrios, David Bustamante, Eduardo Navarrete, Iván Sánchez, Juanma Castaño, Julian Iantzi, Miki Nadal, Samantha Hudson, Tamara, Terelu Campos, Vanesa Romero, Verónica Forqué , Victoria Abril i Yotuel Romero.