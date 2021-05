ERC no es planteja un govern en solitari perquè creu que la negociació amb Junts està desencallada

La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que aquest cap de setmana hi ha hagut un "punt d'inflexió" per desencallar la negociació amb Junts, pel que els republicans descarten plantejar un Govern en solitari malgrat que s'hagi superat la data límit que havien marcat per arribar a un acord.





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta (EP)







Ho ha dit aquest dilluns en roda de premsa telemàtica, després que ERC avisés que, si abans de dissabte 1 de maig, no hi havia acord amb Junts s'haurien de explorar vies alternatives, com un Govern en solitari dels republicans.





Vilalta ha assegurat que a la reunió de dissabte a la presó de Lledoners es va produir un canvi de tendència en la negociació i que es va constatar que es pot aconseguir un pacte aviat, de manera que han decidit donar més "marge" de temps a Junts per arribar a un acord, que confia que es produeixi en les pròximes hores o dies.