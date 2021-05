El Sorteig de l’ONCE del Dia de la Mare toca íntegrament a Santa Margarida i els Monjos

La sort del Sorteig Extraordinari de l'ONCE del Dia de la Mare, celebrat la nit del diumenge 2 de maig (www.juegosonce.es), ha tocat íntegrament a Santa Margarida i els Monjos, on s’han repartit gairebé 21 milions d’euros: la ‘Grossa’ de 17 milions d’euros i 99 cupons més, premiats amb 40.000 euros cadascú. És la primera vegada que el Sorteig Extraordinari del Dia de la Mare toca completament a Catalunya.













Sergi Coral Acosta, de 41 anys, venedor de l’ONCE, és qui ha portat la fortuna a Santa Margarida i els Monjos. Sergi ven els productes de joc responsable de l’Organització des del seu punt de venda a l’Avinguda Catalunya, 61.





“Ho he donat tot, tot. Estic contentíssim per haver donat tanta felicitat a tanta gent”, comentava Sergi, persona amb discapacitat com tots els agents venedors de l’ONCE, només conèixer la notícia. “M’està trucant tothom. És, naturalment, el premi més gran que he repartit en els tres anys i mig que porto com a venedor. Ja m’haguès agradat quedar-me alguna butlleta, però la meva feina és repartir illusions i estic súperfeliç d’haver-les donat en un dia tan especial per les mares i les famílies”, afegí Sergi.





Sergi creu que la gran majoria dels cupons premiats els ha venut a la Benzinera Els Pins, al Bar Restaurant ‘El Pinxito’ i al Mercat de Santa Margarida i els Monjos.





La població de Margarida i els Monjos pertany administrativament de I l’agència de l’ONCE a Vilavova i la Geltrú, que presta serveis personalitzats a 253 afiliats i afiliades i compta amb una xarxa de 90 agents venedors dels productes de l’Organització.





El Sorteig Extraordinari de l'ONCE del Dia de la Mare ha posat en joc un premi major de 17 milions d'euros (cinc xifres i sèrie). Els 99 cupons del mateix número en els quals només coincideixin les cinc xifres, tenen un premi de 40.000 euros. A més, premis de 1.500, 100, 10 o 5 euros per a aquells cupons que les seves quatre, tres, dos o última xifres coincideixin amb les del número extret.





Els cupons de l'ONCE es comercialitzen pels 19.000 agents venedors de l'ONCE, 2.500 a Catalunya. Com sempre, gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV), el client pot triar el nombre que més li agradi. A més, es poden adquirir des de la pàgina web oficial de joc de l'ONCE www.juegosonce.es i en establiments collaboradors autoritzats.