La unitat 4 de Correus de Sabadell porta gairebé un mes de vaga indefinida

Els carters i carteres de la unitat de repartiment número 4 de Sabadell van començar el passat 6 d'abril una vaga indefinida per la qual de moment s'han vist afectats més de 70.000 veïns i hi ha més de 70.000 objectes postals acumulats.





Imatge de recurs (EP)





Així i tot, segons informen els carters i carteres aquests retards no han estat suficients perquè Correus segui a negociar. "Vam començar el 6 d'abril i després d'algunes reunions no hi ha hagut cap proposta seriosa per solucionar-ho", explica a Catalunya Press Eduardo Fernández, un dels treballadors en vaga de la unitat de repartiment 4.









"Vam començar la vaga perquè hi havia una sèrie de circumstàncies que no van saber plantejar-nos. En primer lloc, la manca de contractació: tenim una manca de personal important que fa que el correu es retardi molt", explica Fernández. "A la nostra oficina hi ha moltes baixes. La contractació és insuficient per al nivell de treball. D'altra banda, teníem un conflicte amb la direcció per una sèrie d'irregularitats que s'han d'investigar".









"A més, tenim un parell de reivindicacions més que tenen a veure amb l'organització de la feina, amb les seccions, ja que no han tingut en compte la càrrega de treball que s'assigna a cada cartera", assegura.





Els barris de Sabadell afectats són els de Can Rull, Can Lloch, Can Oriach, La Concòrdia, Can Puigjaner, Torregitard, Sant Julià, La Planada i Can Deu, entre d'altres. Entre els objectes acumulats, els empleats de Correus informen que hi ha cartes dirigides des dels Hospitals, resolucions de seguretat social relatives a pensions i ajuts socials, rebuts de la llum -pel que podria haver-hi talls de subministraments-, targetes de transport públic d'escolars , etc. Així, no s'està repartint correspondència important per als veïns i els empleats exigeixen solucions a l'empresa.





Amb aquesta vaga esperen que es resolguin diversos dels problemes endèmics que, segons creuen, s'estan arrossegant des de fa temps. I és que, si la plantilla estable és de 26 carters, actualment només hi ha 18, de manera que expliquen que tenen càrregues de treball desproporcionades i que això repercuteix en la seva salut i en el servei públic universal de correu. A més, segons expliquen, l'empresa està sancionant a empleats que no poden assumir les sobrecàrregues de treball.





Per això han denunciat a Inspecció de treball a Correus per esquirolatge ja que diuen que, després de la convocatòria de la vaga, està desviant el treball dels vaguistes cap a altres centres de treball i fins i tot contractant personal en altres carteries per redirigir la feina dels vaguistes .





Els empleats creuen que desbloquejar la situació està en mans de Correus, ja que sap quina és la solució i han de garantir el que la legislació obliga i solucionar la resta de problemes existents.





Els carters i carteres han rebut el suport de les diferents associacions de veïns i han fet arribar les seves reivindicacions als diversos grups polítics de la ciutat perquè es comprometin a fer complir als Correus les seves obligacions amb la població.





Problema generalitzat

La manca de contractació és un problema de què es queixen altres empleats de Correus a nivell estatal. De fet, a Terrassa ja estan pensant a iniciar una vaga de totes les unitats de repartiment.









D'altra banda, expliquen que les condicions laborals han empitjorat en els últims mesos, aconseguint un 36% de temporalitat i un 25% d'ocupació a temps parcial i que la xarxa postal pública s'ha reduït mitjançant el tancament de centres de treball i oficines.