El segon "vis a vis" i els 3 o 23 dies per formar un govern a Catalunya

Estem ja en l'inici de maig. Va passar el dia un i conseqüentment s'ha acabat el termini donat pel candidat a presidir la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, al seu encara soci de govern en funcions, JXCat i no ha passat res, excepte la segona reunió "vis a vis" a la presó de Lledoners, de la qual es coneix ben poc. Aragonès, no diu res i s'amaga Li donarà vergonya?





Pere Aragonès @ep





No sé qui va dir que les promeses es fan per complir-les, perquè "un home d'honor, sempre compleix les seves promeses". El no fer-ho converteix al seu autor en una persona, poc creïble i sense valors. La política hauria de ser un exemple per als altres, no un joc, és una cosa molt seriosa. L'exemplaritat i l'ètica en el comportament de càrrecs públics hauria de ser condició indispensable per a dedicar-se a la política.





Diuen els entesos que el governant ha de tenir a l'almenys 10 característiques: Anteposar les necessitats de la ciutadania als interessos partidistes; ser objectiu i no enganyar en el seu discurs; tenir esperit de servei; estar disposat a la feina; estar compromès amb la seva comunitat; complir amb les promeses de campanya, que estigui centrat en la seva feina i sense por a embrutar-se les mans; capacitat per anticipar-se a les coses, innovador i obert als canvis; donar resposta als problemes i necessitats de la ciutadania; i ser proactiu i bon administrador. Les vuit primeres tenen a veure amb els valors ètics que se'ls exigeix als polítics. "Una de les desgràcies del nostre país consisteix, com s'ha dit fartes vegades, en l'interès individual ignora l'interès col·lectiu" va dir Santiago Ramón i Cajal. Premissa que es compleix molt poques vegades, per desgràcia.





L'exemple del que diem és el que està succeint a Catalunya amb el mercadeig per constituir el de la Generalitat català: no hi ha acord per formar govern perquè la incompetència dels dos partits que volen repartir-se el pastís no es posa d'acord, i a la ciutadania els importa un rave.





Aquest dilluns, Elsa Artadi, la que fa de portaveu --amb permís de Jordi Sánchez- a una pregunta d'un col·lega periodista sobre quan es tancaria el pacte, aquesta molt simpàtica va contestar que podia ser en tres o 23 dies. Com si això fos un acudit, amb un mig somriure que va fer que alguns dels que estaven mirant se'ls quedés cara d'idiota. Una resposta molt coherent de la que diuen pot ser la vicepresidenta. És conscient del que passa a Catalunya?





El lideratge que està realitzant el "futur" president català el deixa en una situació de ridícul continuat per no aconseguir formar govern i estar en mans de JXCat. A més, el seu paper en tota la negociació està sent inoperant, com ho demostra que s'hagi d'anar a la presó, per segona vegada, per retre homenatge i vassallatge a Jordi Sánchez i que Oriol Junqueras intervingui també per intervenir. Si no es fa públic el pacte en aquesta setmana i s'explica bé la retirada de l'ultimàtum, Pere Aragonès sortirà molt tocat d'aquesta trista història que deixa en molt mal lloc els dos partits: ERC i JXCat. Per prioritzar els seus interessos per sobre de la de la ciutadania de Catalunya. Deia Santiago Ramón i Cajal que "En política tot neci és perillós mentre no demostri amb fets la seva innocuïtat"





Amb aquest segon vis a vis per acordar el pacte, ens ve a la memòria el títol de la pel·lícula del genial director José Luis Berlanga "tots a la presó" amb un repartiment de luxe entre d'altres : José Sazonil, José Sacristan, Agustín González, i un bon nombre més. Almenys, aquesta pel·lícula ens va fer riure una bona estona. Això del vis a vis de Lledoners, l'única cosa que ens produeix és vergonya.