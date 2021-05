Accepta 5 anys de presó per matar el vigilant d'un supermercat en un atracament a Barcelona

Un home ha acceptat aquest dilluns una condemna a 4 anys i 11 mesos de presó per matar el vigilant de seguretat d'un supermercat de Mollet de Vallès (Barcelona) durant un atracament en 2003.





En concret, l'acord de la defensa i la Fiscalia implica quatre anys i un mes de presó per un delicte d'homicidi, 10 mesos i mig per un delicte de robatori amb violència i una multa de 120 euros per robar el cotxe que va fer servir per al atracament, ha explicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).





L'home també haurà de pagar un total de 133.000 euros en concepte de responsabilitat civil: 132.000 per als familiars de la víctima i uns 1.000 per al supermercat.





El judici amb jurat havia de començar aquest dilluns a l'Audiència de Barcelona i estava previst que durés fins al 11 de maig, però no s'ha celebrat perquè l'acusat ha reconegut que va matar el vigilant clavant-li diverses gavinetades durant l'atracament que va cometre el 18 d'octubre de 2003.





L'acusat anava amb dos homes més, als qui no s'ha identificat, i van robar un cotxe per atracar un supermercat Bon Preu: un es va quedar esperant al seient del conductor i un altre, al costat de l'acusat, van entrar a l'establiment amb la cara tapada i exhibint un ganivet gran amb el qual van interpel·lar a les caixeres perquè els donessin els diners.





Les treballadores els van lliurar 1.028 euros i, a l'escoltar els crits d'empleats i clients, el vigilant de seguretat es va acostar a la zona de caixes, segons explica l'escrit d'acusació de la Fiscalia.

Allà, l'acusat va colpejar al vigilant fins fer-lo caure a terra i després li va clavar el ganivet repetidament en diverses parts del cos.





Els dos atracadors van sortir del supermercat amb els diners robats, però l'acusat va tornar a entrar per matar el vigilant amb més ganivetades "perquè desitjava provocar-li el major sofriment possible abans que morís", assenyala el fiscal.





Al principi, la Fiscalia reclamava una condemna de 28 anys de presó per robatori amb violència i assassinat amb traïdoria i intimidació, que després de l'acord amb la defensa ha rebaixat a gairebé cinc anys per robatori amb violència i homicidi.