Aquest dimarts tots els partits se la juguen: Madrid tria president amb un clima de polarització extrema

La campanya per a les eleccions madrilenyes va concloure i els madrilenys votaran aquest dimarts amb una clara favorita per governar segons apunten totes les enquestes, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, després d'una campanya de gran tensió ideològica i poques propostes. El 4 de maig es comprovarà el resultat de la polarització entre Vox i Podem, els líders han escalfat els comicis des de la precampanya, mentre que el PSOE ha girat al mig de la contesa des de la 'moderació' a l'antifeixisme, amb Mas Madrid en auge en els sondejos i Ciutadans lluitant per la supervivència.





Els 'populars' van admetre des del principi que la convocatòria electoral a Madrid era una 'operació d'alt risc' i de fet, després de l'anunci, tenien certa por de poder 'morir d'èxit' perquè la presidenta madrilenya pogués guanyar però no aconseguís ajuntar els 69 escons de la majoria absoluta.





Però al llarg de la campanya i en les successives enquestes s'ha anat donant per fet que Ayuso guanyaria les eleccions i que podria sumar amb Vox per poder governar, fins i tot que només podria necessitar l'abstenció dels d'Abascal, encara que amb el dubte sempre de què farà aquest més o menys 20 per cent d'indecisos que reflecteixen els estudis sociològics. Aquests seran els que decideixin si la balança s'inclina a la dreta o a l'esquerra, ja que l'executiu dependrà de la suma dels blocs i previsiblement es decidirà per molt pocs escons, com tradicionalment ha passat a Madrid, tot i que Díaz Ayuso parteix com a favorita per governar.





Els candidats en el debat de Telemadrid @ep





També està per veure com influeix el ritme de vertigen que ha tingut aquesta contesa amb la irrupció del vicepresident de Govern a l'inici, l'arribada de les cartes amenaçadores a la meitat de la campanya i la publicació al tram final de les detencions de dos membres del servei de seguretat de Podem, acusats d'atacar la policia en el míting de Vox a Vallecas.





Després d'anunciar les eleccions, l a presidenta madrilenya es va llançar immediatament amb el lema 'socialisme o llibertat', que amb l'entrada de Pablo Iglesias en competició es va convertir en 'comunisme o llibertat', tractant de rendibilitzar així l'estirada que li ha proporcionat seva gestió econòmica durant la pandèmia, més permissiva que en altres CCAA tant amb el toc de queda com per deixar que l'hostaleria i els comerços no fonamentals romanguessin oberts.





Ayuso tenia clar des del principi que anava a confrontar amb el president de govern, Pedro Sánchez, amb qui porta rivalitzant des de l'inici de la pandèmia i a qui ha culpat d'aprofitar qualsevol situació per "atacar" a Madrid des del Govern. De fet, l'increment de la presència de Sánchez en actes i rodes de premsa a l'inici de la campanya, li va donar major peu a la candidata popular a plantejar aquesta confrontació en clau nacional. "Sánchez o jo", ha arribat a dir.





Però no era l'única que movia fitxa des del primer moment, Vox va decidir iniciar la precampanya amb un míting a Vallecas el 7 d'abril, que l'esquerra radical va cridar a impedir provocant enfrontaments amb la policia i l'inici d'una escalada de violència verbal i acusacions mútues que ha durat tota la campanya. Només dos dies abans del tancament de s'ha sabut que dos escortes de Podem formaven part dels detinguts per estar entre els instigadors d'uns fets que ni Iglesias ni el PSOE han condemnat.





I mentre la presidenta madrilenya vorejava al candidat socialista, centrant la seva rivalitat a Sánchez, Ángel Gabilondo presentava la seva campanya, dissenyada des del Palau de la Moncloa, presentant-se com algú "insípid, seriós i formal", en contraposició a la polarització que s'estava produint ja en l'escenari polític madrileny, tractant de portar-així part dels 630.000 vots que va tenir Ciutadans a les anteriors autonòmiques.





Un Gabilondo 'moderat' a l'inici de la campanya negava un possible pacte amb el candidat de Podem - "amb aquest Iglesias, no" - i prometia en matèria d'impostos tot el contrari del que va portar en el seu programa electoral de fa dos anys. No obstant això, es va veure desmentit per la ministra d'Hisenda i el mateix president de Govern, que va avalar la pujada en 2022 dels impostos de Patrimoni, Successions i Donacions, que a Madrid estan bonificats al 99 per cent.





GIR DEL PSOE A L'ESQUERRA I ENLAIRAMENT DE MÉS MADRID





Però l'estratègia socialista va canviar a partir del debat dels candidats el 21 d'abril a TeleMadrid, quan el candidat del PSOE va concloure convidant Iglesias a pactar: "Pau, tenim 12 dies per guanyar". Una frase que es va interpretar com un gir a l'esquerra el PSOE a la recerca del vot de la seva pròpia parròquia i davant la influència que començava a tenir ja la candidata de Més Madrid, Mónica García, captant vot socialista, segons les enquestes.





De fet, el risc que corren els socialistes en aquests comicis és que els de Errejón es quedin a pocs escons de PSOE, com ja auguren alguns sondejos, i que la suma de Mas Madid i Unides Podem sigui més gran que els suports de Gabilondo, el que dibuixaria una alternativa d'esquerra diferent del PSOE i col·locaria a aquest partit en una difícil situació.





Fins aquí la campanya havia transcorregut per la via de la polarització iniciada amb la irrupció d'Iglesias com a candidat i que es va enverinar amb les agressions als candidats de Vox en el míting de Vallecas i el posterior enrenou causat per aquest partit amb el cartell electoral contra els menes, que finalment la justícia ha considerat "llibertat d'expressió".





SACSEJADA A LA CAMPANYA AMB LES CARTES AMENAÇADORES





Però el dijous 22 la campanya va patir una sacsejada amb l'arribada de les primeres cartes amenaçadores amb bales al ministre de l'Interior, la directora de la Guàrdia Civil i als el candidat de Unides Podem.





Aquest fet va elevar l'escalada d'acusacions, donant una volta de rosca més al clima de crispació entre els partits, després que la candidata de Vox, Rocío Monestir, posés en dubte que aquestes cartes d'amenaça fossin certes i reptés a Pablo Iglesias en un debat a la Cadena Ser a què es fora de la ràdio i fins i tot d'Espanya.





A partir d'aquí, l'espiral de retrets va anar en augment i l us partits d'esquerra es van llançar en tromba contra Vox, acusant a aquest partit de ser el culpable de les amenaces per instigar l'odi amb els seus missatges i tractant de ficar també al PP al mateix sac de la ultradreta adoptant el lema de 'feixisme o democràcia'. Fins i tot la pròpia Portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha demanat des de la Moncloa que el PP s'unís al "cordó sanitari" contra el partit d'Abascal. I també el número tres del PSOE afirmava que la llibertat que proposa Ayuso és la que ja es tenia amb Franco.





Però a aquestes cartes amenaçadores amb bales es van unir altres el passat dimecres 28 d'abril, una d'elles contra la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso. En aquest moment, els atacs contra la dreta per aquests fets van ser cessant.





Però quan semblava que tornaven a cobrar protagonisme les propostes dels candidats --des de la promesa d'abaixar impostos d'Ayuso a la de pagar el primer mes de renda de Gabilondo va sorgir de nou la polèmica al saber-se que el CIS seguia fent enquestes entre els ciutadans, tot i que no es poden publicar des d'una setmana abans de les votacions. I ja, en el tram final, s'ha sabut que dos detinguts per les agressions en el míting de Vox a Vallecas eren escortes de Podem.





La participació dels líders nacionals dels partits ha estat constant, però Sánchez, que va començar amb força, després s'ha dosificat molt i Iglesias, tot i ser el candidat del seu partit, ha admès el desgast que aporta a la seva formació i fins i tot ha reconegut que prepara un pla B per quan deixi la política.