Les vendes de turismes baixen a Catalunya un 34% respecte a l'abril del 2019

Les vendes d'automòbils en el mes d'abril de 2021 a Catalunya van baixar un 34% respecte a el mateix mes del 2019, segons ha assenyalat la Patronal Catalana de la Distribució d'Automoció (Fecavem) a través d'un comunicat aquest dilluns.

La patronal ha manifestat que no es compara la dada amb el mes d'abril de l'últim exercici del 2020 -com seria habitual- atès que és un any que no "serveix de referència" perquè el confinament va paralitzar les matriculacions de vehicles.





La patronal ha comentat que es preveu una millora del mercat de l'automoció amb l'objectiu de el Pla Moves III, la recuperació econòmica i l'augment del calendari de vacunacions.





Durant el mes d'abril, tenint en compte el mateix període, les vendes de motocicletes van baixar un 13%, de ciclomotors un 46% i de furgonetes un 13%, dades que posen de manifest, segons la patronal, que el mercat automobilístic "està molt per sota de les xifres d'abans de la pandèmia ".





Sobre el Pla Moves III, ha afegit que és un estímul important però plenament insuficient perquè se centra en una part del mercat i "deixa fora" el gruix que configuren els motors de combustió.