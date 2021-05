El van matar a ganivetades per un deute de cinc euros

El judici amb jurat popular a dos germans acusats de matar a punyalades un home per un suposat deute de cinc euros en un parc de Maracena, a l'àrea metropolitana de Granada, ha començat aquest dilluns amb la declaració de tots dos processats, que han reconegut els fets.





Agent de la Policia Nacional @ep





Així ho han indicat fonts del cas després de la declaració dels dos germans, que ha tingut lloc, a l'edifici de la Reial Cancelleria de la capital granadina, després de la constitució del jurat que enjudiciarà aquest cas, en què la Fiscalia demana inicialment 19 anys de presó per suposat assassinat.





La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Granada ha acollit, i després de canvis d'última hora, l'inici del judici aquest dilluns, quan en principi estava previst només la constitució de jurat. Un cop han declarat els dos processats, aquest dimarts està previst que la jornada comenci amb la declaració de tres testimonis, també a la plaça Nova, segons han precisat fonts judicials.





La seu de l'Audiència en la Cancelleria serà finalment la que aculli tot el judici, tot i que en principi s'havia previst que des d'aquest dimarts se celebrés a l'edifici judicial de Caleta per raons de seguretat en el manteniment de les mesures estipulades per les autoritats sanitàries per frenar l'expansió del coronavirus.





Segons l'escrit de conclusions provisionals de la Fiscalia sobre les 20,30 hores del 24 de juny de 2019, la víctima, "portant un ganivet", suposadament "entaular una discussió" en aquest parc amb un tercer per l'esmentat deute de cinc euros , que "va fugir del lloc".





Més tard, va retornar a aquest lloc i un dels processats suposadament "es va abalançar sobre ell, li va treure el ganivet, el va reduir i immobilitzar a terra", moment en què el seu germà hauria aprofitat per agafar l'arma blanca.





Llavors, segons prossegueix el fiscal, "amb la intenció d'acabar amb la vida" de què havia iniciat la discussió, "el va apunyalar dues vegades en la part superior de la cuixa de la cama esquerra", de tal manera que una punyalada va aconseguir una profunditat de 13 centímetres i va travessar tota la massa muscular, i una altra, de 16,5 centímetres, li "va seccionar la femoral causant-li la mort".





En aquest moment, la víctima "tenia totalment anul·lada la possibilitat de reacció o defensa enfront dels seus agressors, ja que es trobava reduït i immobilitzat a terra per l'acció coordinada entre tots dos acusats", finalitza el fiscal el seu relat dels fets.