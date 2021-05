Els Fills de la Sagrada Família detecten un cas de pedofília i Expedienten el denunciant

La congregació dels Fills de la Sagrada Família, responsable de l'escola Manyanet Sant Andreu de Barcelona, ha apartat preventivament el capellà vinculat a centre a qui l'informàtic de l'escola presumptament va descobrir material pedòfil al seu ordinador, i tenen obert un expedient informatiu tant al denunciant com al rector.





Operació de la GC contra la pedofília - Arxiu EP





Fonts de la congregació han explicat que s'ha aïllat al religiós de les seves activitats amb menors des que van tenir coneixement dels fets, però no aprecien "cap indici" que hagi comès cap delicte ni infracció, pel que van tancar l'expedient el 28 de abril.





"No sabem què ha passat amb el senyor rector perquè no sabem quin és el contingut que han intervingut els Mossos", han concretat aquestes fonts.





En el document, avançat per TV3, la congregació afirma que no li consta que s'hagi obert expedient de qualsevol altre tipus contra el capellà, ni que l'hagi acusat de cap delicte ni hagi estat detingut o posat a disposició judicial.





No obstant això, els Mossos d'Esquadra van informar de la seva detenció el 27 de març i fonts judicials han confirmat que un jutjat d'instrucció el va deixar en llibertat amb càrrecs, acusat de possessió de pornografia infantil.





D'altra banda, l'expedient relata que l'informàtic es va posar en contacte amb la policia catalana per Twitter i els va lliurar l'ordinador "sense que el sr. Rector sabés res".





Per això, la congregació afirma que el denunciant "ha atemptat contra els drets a la intimitat, privacitat i pròpia imatge" del capellà de manera injusta i injustificada --segons el text-- i diu que la seva actitud podria constituir un delicte de revelació de secrets, adjuntant les penes de presó previstes per a aquesta tipificació.





L'expedient informatiu acaba demanant a la direcció de l'escola que valori si l'actitud de l'informàtic atempta contra les obligacions del seu contracte laboral i els principis ètics de la congregació, si posa en perill drets de la comunitat educativa, i si cal denunciar-lo a la Fiscalia o interposar-una querella.





L'informàtic, en un document d'al·legacions, ha explicat que es va limitar a "seguir les instruccions" dels Mossos i que no ha parlat del tema amb ningú més que amb la policia per discreció, ha negat haver comès cap delicte i ha dit que ha actuat per obligació com a ciutadà.





SUPORT DELS COL·LEGIS PROFESSIONALS DE INFORMÀTICS





El Col·legi Oficial d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Catalunya (COETIC) i el Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF) van donar suport al denunciant en sengles comunicats.





Les entitats van afirmar que l'actuació de l'informàtic constitueix "un exemple per al col·lectiu" i van avisar que les accions sancionadores contra aquestes actituds serien injustificades, incorrectes i lesives.