Després de 27 anys de matrimoni, Bill i Melinda Gates es divorcien

Els benefactors multimilionaris Bill i Melinda Gates, cofundadors d'una de les fundacions benèfiques privades més grans del món, van sol·licitar el divorci el dilluns després de 27 anys de matrimoni, dient que havien arribat a un acord sobre com dividir els seus actius.





Està en joc una de les majors fortunes del món, valorada actualment en 145.800 milions de dòlars, segons l'índex de multimilionaris de Bloomberg, i una de les operacions filantròpiques més grans de la planeta.





En una petició conjunta de dissolució de el matrimoni presentada al Tribunal Superior de el Comtat de King a Seattle, la parella va declarar: "El matrimoni està irremeiablement trencat". Però la fundació va dir que Bill Gates, de 65 anys -cofundador de Microsoft Corp i la quarta persona més rica del món- i Melinda Gates continuarien treballant junts en els seus rols actuals com copresidents i fideïcomissaris de l'organització.





La sol·licitud de divorci, que estableix que la parella no té fills menors, es produeix després que es creu que el menor dels seus tres fills va complir recentment 18 anys. Els cònjuges van demanar al tribunal que aprovés el seu acord sobre la divisió d'actius, però no van revelar detalls.

"Després de pensar molt i treballar molt en la nostra relació, hem pres la decisió de posar fi al nostre matrimoni", van dir els dos en un comunicat publicat en cadascuna de les seves comptes individuals de Twitter.





"Ja no creiem que puguem créixer junts com a parella en la següent fase de les nostres vides. Demanem espai i privacitat per a la nostra família mentre vam començar a navegar en aquesta nova vida ", van dir.





Llançada el 2000, la fundació sense ànim de lucre Bill & Melinda Gates Foundation s'ubica com la fundació filantròpica privada més gran dels Estats Units i una de les més grans del món, amb actius nets de 43.3 milions de dòlars a finals de 2019 , segons les finances que es mostren al seu web.





Des de 1994 fins 2018, Gates i la seva dona, que té 56 anys, han donat més de 36 mil milions de dòlars a la fundació amb seu a Seattle, va dir el lloc web.





L'any passat, l'inversor Warren Buffett va informar que va donar més de 2 mil milions de dòlars en accions de Berkshire Hathaway Inc a la Fundació Gates com a part dels plans prèviament anunciats per regalar tota la seva fortuna abans de la seva mort.





La Fundació Gates s'ha centrat en la salut pública, l'educació i el clima. Les seves iniciatives inclouen el suport al desenvolupament de vacunes contra el coronavirus, proves de diagnòstic i tractaments mèdics, així com el suport a la ràdio pública i la fabricació de vàters amb energia solar.





La parella "continuarà treballant en conjunt per donar forma i aprovar les estratègies de la fundació, defensar els problemes de la fundació i establir la direcció general de l'organització", va dir la Fundació Gates en un comunicat.





La divisió es produeix dos anys després que un altre important multimilionari i filantrop nord-americà, el fundador d'Amazon.com Inc, Jeff Bezos, digués que ell i la seva llavors esposa, MacKenzie, s'anaven a divorciar.





Gates va abandonar la Universitat de Harvard per començar Microsoft amb el seu col·lega Paul Allen el 1975. Gates posseïa el 49 per cent de Microsoft en la seva oferta pública inicial el 1986, el que el va convertir en un multimilionari instantani. Amb el creixement explosiu de Microsoft, aviat va esdevenir una de les persones més riques del món.





Després d'un mandat executiu en el que va ajudar a transformar l'empresa en una de les firmes de tecnologia líders en el món, Gates va deixar el càrrec de director executiu de Microsoft a 2000 per centrar-se en la filantropia. Va romandre com a president fins a 2014 i va deixar el directori de l'empresa al març de 2020.





Conegut en la indústria de la tecnologia com un competidor aspre i despietat, Gates va provocar la ira dels seus rivals i, finalment, del govern dels EUA per les pràctiques comercials de Microsoft.





El gegant del programari va ser condemnat per infraccions antimonopoli a finals de la dècada de 1990. Però el veredicte va ser anul·lat en apel·lació i l'empresa va resoldre el cas extrajudicialment.

La personalitat pública de Gates es va suavitzar fins a esdevenir un ancià estadista paternal quan va dirigir la seva atenció a la filantropia, i en gran mesura s'ha mantingut allunyat de les moltes controvèrsies que actualment agiten el negoci de la tecnologia.





L'esposa de Gates, que recentment va començar a referir-se a si mateixa com Melinda French Gates en la majoria dels llocs web i xarxes socials, es va criar a Dallas i va estudiar ciències de la computació i economia a la Universitat de Duke. Més tard es va unir a Microsoft, on va conèixer al seu futur espòs.





El 2015 va fundar pivotal Ventures, una empresa d'inversió enfocada en dones, i en 2019 va publicar un llibre, The Moment of Lift, centrat en l'apoderament femení.