Els madrilenys voten aquest dimarts en 9.000 urnes, 1.084 locals i 7.265 meses

La Comunitat de Madrid i la Delegació del Govern han supervisat el punt logístic des del qual s'ha realitzat la classificació i el repartiment de paperetes, sobres, impresos, actes, urnes, cabines i suports senyalitzadors distribuïts als 1.084 locals i 7.265 meses electorals dels 179 municipis de la regió de cara a les eleccions autonòmiques d'aquest dimarts 4 de maig.





Material logístic destinat a la jornada electoral @ep





En total s'han imprès 96 milions de paperetes, 40.000 més per al vot de madrilenys inscrits en el cens electoral de residents absents (CERA) i 350.000 per al vot per correu.





També s'han disposat 9.000 urnes i 2.500 cabines que garanteixin que cada elector pugui seleccionar la seva papereta de forma secreta. I compten amb 450 senyalitzadors de collegis, 5.600 senyalitzadors de taules i 3.000 palets de documentació.





A més, un total de 67 persones ha treballat en la nau cedida per la Delegació del Govern a Madrid, i situada al polígon industrial de la Garena, a Alcalá d'Henares, per preparar i distribuir tot el material amb l'objectiu que els collegis puguin funcionar amb normalitat des de l'obertura de les urnes fins al recompte final de vots.





PROCÉS ELECTORAL SEGUR





En el marc de l'exhaustiu protocol sanitari enfront del Covid-19 s'han distribuït gairebé cinc milions de mascaretes quirúrgiques i 124.000 tipus FFP2 per als membres de les meses electorals.També hi haurà més de 55.000 litres de gel hidroalcohòlic, dos milions de guants, 45.000 pantalles de protecció facial i 9.100 litres de líquid desinfectant per a les superfícies, segons ha informat el Govern autonòmic.





Així mateix, en els locals electorals es respectaran les distàncies mínimes interpersonals de seguretat entre totes les persones que hi siguin, tant en els accessos com a les zones de votació. També es mantindran, en la mesura del possible, i durant tota la jornada, les finestres i portes obertes i en les taules de votació s'establiran distàncies mínimes de seguretat entre els votants i els membres de les meses electorals.





L'equip humà està compost per 12.300 persones, de les quals 2.800 són responsables Covid, que han rebut formació específica per actuar durant la jornada electoral. Compten amb equips mòbils per a la gestió i control d'incidències.





A més, hi haurà 3.300 efectius de neteja que s'ocuparan de netejar i desinfectar els locals electorals cada tres hores; 2.168 persones encarregades de distribuir les mascaretes; i 4.032 representants de l'Administració que vetllaran perquè la jornada electoral transcorri amb normalitat i seguretat, detallen des de Presidència.