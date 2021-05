Lydia Lozano "mata" per error a José María Manzanares al plató de 'Sálvame'

Un cop més ha passat, Lydia Lozano dóna una informació al programa de 'Sálvame' que finalment resulta ser mentida. En aquesta ocasió la col·laboradora del programa de Telecinco li va manar el seu condol a la família del torero José María Manzanares després de la seva mort, una notícia que deixava a tots els seus companys bocabadats.





Després d'uns minuts de confusió, la pròpia Lydia sortia de plató per contrastar la informació que acabava de donar mentre la resta de col·laboradors es quedaven visiblement preocupats per la notícia errònia de la seva companya.





Davant a incertesa de tots, la pròpia germana de José María Manzanares li enviava un missatge a Anabel Pantoja aclarint que el seu germà es troba perfectament després d'haver tallat una orella a la tarda anterior a la Plaça de toros de Las Ventas. Llevant-li importància a la notícia, la germana del destre deixava clar que no s'han enfadat amb la col·laboradora per la petita confusió. Amb Lydia visiblement preocupada, Jorge Javier Vázquez entra en plató i se suma a les broma dels seus companys per l'error de la col·laboradora.





Després de confirmar que la seva informació ha estat errònia, Lydia demana perdó públicament a la família quedant-se molt afectada per la confusió que havia tingut en ple directe preocupant totes les persones que coneixen i volen a el destre.