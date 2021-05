El GP de Fórmula 1 de Montmeló tindrà 1.000 aficionats a les grades

El Circuit de Barcelona-Catalunya ha confirmat aquest dilluns que el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1, que es disputarà diumenge que ve, comptarà amb la presència de 1.000 aficionats que han de preveure la prova des de la Tribuna Principal.





MÉS INFORMACIÓ Alonso fa la seva millor cursa amb Alpine

Presentació del GP de F1 a Montmeló (EP)





"El Gran Premi d'Espanya podrà comptar finalment amb 1.000 aficionats el dia de la cursa, el 9 de maig, quan finalitza l'estat d'alarma. Els assistents seran Abonats de Circuit, que podran gaudir del Gran Premi des de la Tribuna Principal", va anunciar el circuit en un comunicat.





El general de Circuit de Barcelona-Catalunya, Josep Lluís Santamaría, va destacar "la rellevància de poder obrir les portes als aficionats i premiar els Abonats per la seva fidelitat al llarg de la història de Circuit en un esdeveniment de primer nivell com la Fórmula 1".





"Tenim l'oportunitat de ser un exemple d'esport segur i d'oferir un escenari amb plenes garanties. Estem molt satisfets de poder donar el primer pas endavant cap a l'obertura gradual de les nostres instal·lacions al públic i poder tornar a rebre a tothom el que aprecien el esport i el món del motor, encara que en aquesta ocasió sigui una quantitat reduïda", ha indicat.





Segons va explicar el Circuit, aquests 1.000 aficionats es situaran a la part baixa de la Tribuna Principal. Cada localitat estarà separada per un espai lateral (dreta i esquerra) i per un espai frontal (davant i darrere) per assegurar la distància social de seguretat. Hauran de portar posada la màscara en tot moment, no es podrà fumar i no es podran consumir begudes o aliments a la tribuna.





Per la seva banda, la Fórmula 1 va celebrar la decisió i va destacar el suport de Circuit de Barcelona-Catalunya i la importància de poder recuperar la presència d'aficionats al Gran Premi d'Espanya.