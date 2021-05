Illa titlla de "presa de pèl" la negociació ERC-Junts i s'ofereix per a una investidura

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, ha titllat aquest dimarts de "presa de pèl" les negociacions d'ERC i Junts per desencallar la investidura del candidat republicà a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, i ha reiterat que vol presentar-se a un ple d'investidura alternatiu.





En una entrevista a TV3, ha assegurat que transmetrà aquesta petició a la presidenta de Parlament, Laura Borràs, en la pròxima ronda de consultes, que ha demanat que sigui presencial i no per telèfon.





Salvador Illa @ep





"No és menor que més de dos mesos i mig després de les eleccions no hi hagi Govern a Catalunya. Cura: estan parlant dos partits que porten cinc anys governant junts i que tenien una majoria la passada legislatura", ha subratllat.





Davant d'això, Illa ha reivindicat de nou el seu dret a "provar" una investidura i ha rebutjat unes noves eleccions: al seu entendre, hi ha una majoria alternativa a l'independentisme que considera que cal explorar un cop constatat, segons ell, el fracàs de l'altra, després de les dues investidures fallides de Aragonès.





A més, ha dit que manté un diàleg fluid amb Aragonès, a qui considera una persona correcta i educada: "Però des d'un punt de vista polític, dit amb el màxim respecte, s'està quedant en una posició molt compromesa".





ELECCIONS A MADRID





En relació a les eleccions a Madrid d'aquest dimarts, ha lamentat que es desenvolupin en un clima tens, en les seves paraules, i en el qual considera que s'han escoltat plantejaments poc lleials i "molt egoistes" respecte a altres comunitats autònomes i que creu que comparteixen similituds amb discursos a Catalunya.





Illa dóna per fet --ha dit-- que els partits d'esquerres formaran govern a la Comunitat de Madrid si sumen, i ha apostat per desplegar polítiques concretes "vetant el pas a l'extrema dreta" des d'un govern autonòmic liderat pels socialistes.





Sobre si el resultat del 4M condicionarà el full de ruta de Govern amb Catalunya, ha afirmat que tot i que és "innegable que tota elecció té sempre efectes", no creu que afecti el programa de l'Executiu central ni a la seva estabilitat.





"La taula de diàleg és un compromís sòlid", que el Govern vol reprendre quan hi hagi Govern, mentre que les sol·licituds d'indult dels presos de l'1-O segueixen els seus tràmits i es resoldran un cop arribi l'informe del Tribunal Suprem, ha sostingut Illa; pel que fa a la reforma del delicte de sedició, ha apostat per tirar-la endavant aconseguint els suports necessaris al Congrés dels Diputats.





PANDÈMIA





Davant la finalitat de l'estat d'alarma aquest diumenge, ha dit que el PSC donarà suport a les mesures que decreti la Generalitat per fer front al Covid-19, un assumpte amb el qual "no podrà posar el dit a la nafra", i ha defensat que la legislació ordinària dóna eines suficients per gestionar l'etapa actual de la pandèmia.





A més, ha recordat que per a restringir drets fonamentals "o hi ha una autorització per part de Congrés dels Diputats" o hi ha un aval judicial, i ha dit que sempre es pot demanar la declaració d'estat d'alarma per a Catalunya, encara que per ara no ho veu necessari.