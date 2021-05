Detinguts per falsificar certificats d'idioma per obtenir la credencial de taxista a Barcelona

Agents de la Policia Nacional, han desarticulat una trama que operava a la província de Barcelona i que es dedicava a la falsificació i distribució de certificats de català i espanyol, amb els quals s'acreditava el nivell d'idioma davant l'Entitat Metropolitana de Transport, per l'obtenció del credencial de taxista.





Fruit de la investigació s'han detingut un total de vuit persones, entre les quals es troba la persona encarregada de falsificar i distribuir els documents.





Policia Nacional @ep





A finals de l'any 2020, la Unitat Contra les Xarxes d'Immigració i Falsedats Documentals de la Policia Nacional va tenir coneixement de certes irregularitats observades en alguns dels documents que es lliuren a l'Entitat Metropolitana del Transport de Barcelona per part de certs aspirants a l'obtenció de la credencial que habilita per a exercir la professió de taxista.





En concret, s'havia detectat que per part d'alguns aspirants s'estaven aportant certificats de nivell bàsic de català i espanyol no emesos pels organismes competents i que tot apuntava que eren completament falsos.





Després d'analitzar la documentació aportada en els respectius expedients, es va aconseguir identificar set persones de nacionalitat pakistanesa i hindú, que haurien aportat certificats que fet i fet van resultar ser fraudulents, amb motiu d'obtenir l'acreditació de taxista.





Les detencions es van dur a terme a les localitats de Barcelona (6), entre els quals es troba el responsable de dur a terme les falsificacions, Bilbao (1) i Sant Sebastià (1).





Fins a 10.000 euros per un certificat fraudulent





Seguint el rastre dels expedients i conforme avançava la investigació es va poder determinar que un ciutadà d'origen pakistanès estaria darrere de la trama investigada. Aquest al seu torn, seria la persona encarregada de confeccionar i facilitar els certificats de català i espanyol fraudulents a canvi de quantitats de diners que rondarien els 2.000 euros, si bé es va tenir coneixement que un dels aspirants implicats, hauria estat disposat a pagar 10.000 euros pel aconseguir el referit document.





L'obtenció d'aquesta credencial és un element indispensable per a exercir la professió de taxista en l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Per la seva banda, els aspirants d'origen estranger que no estan en possessió de la nacionalitat espanyola, se'ls exigeix de manera addicional a l'acreditació de l'idioma català i castellà a nivell A2 i B1 respectivament, podent triar l'aspirant quin dels dos acredita amb un nivell més gran.





L'acreditació del nivell idiomàtic dels alumnes, es pot realitzar mitjançant la presentació d'un títol acadèmic oficial o mitjançant la superació dels exàmens que donen accés a aquests títols d'idioma específic a través dels centres oficials concertats.





La investigació continua oberta, pel que no es descarta la possible implicació de més persones en la confecció i distribució dels documents falsos investigats.