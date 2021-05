Avantatges de portar la ratlla al mig o de costat

Encara que sembli una cosa sense importància, portar la ratlla de cabells d'un costat a un altre pot fer que canviem el look totalment. I encara que hi ha unes regles bàsiques de visagisme, també estan per saltar-i adaptar-les a cadascuna de nosaltres: "Per saber si ens queda millor la ratlla al mig o al costat, tot dependrà de la forma del nostre rostre. La ratlla al mig afavoreix més a les cares arrodonides o ovalades. I la ratlla al costat o lleugerament decantada afavoreix els rostres més allargats" - ens explica Inma García, responsable de formació dels salons Menta Beauty Place a Madrid.





Imatge d'arxiu (EP)





Ana Soriano, estilista i co-directora de la sala David Künzle Fuencarral, inclou també als rostres triangulars i romboides entre aquells als quals queda bé la ratlla al mig: "Dissimula i endolceix en cas de rostre rodó però en el allargat potència més i rejoveneix a l' transmetre una imatge més desenfadada amb talls midi o melenes llargues amb moviment ". Pel que fa a les últimes tendències, Soriano apunta als serrells amb ratlla al mig: "Estan molt de moda, són els anomenats serrells cortina o serrells Ginger, que en cabells llisos queden molt bé amb talls midi i en pèl arrissat amb un tall shaggy" .





Sobre on dirigir la ratlla segons talls o tipus de cabell, des de Menta Beauty Place, Inma García aclareix: "No només depèn de si és fi, arrissat, llis o gruixut o de la forma del nostre rostre, també cal tenir en compte el volum del nostre cabell, li podríem aportar volum de més o treure'l en excés segons la nostra decisió. Perquè no es viciï, convé més canviar la ratlla de costat de tant en tant. Tot i que no cal, si és convenient, i se li pot educar per canviar la direcció. Quan es té la cara ovalat o triangular donarà igual la seva posició perquè sempre afavorirà, hi ha llibertat per escollir".





Sobre quin rejoveneix més, si la ratlla al mig o de costat, Inma es queda sense dubte amb la ratlla al mig: "Ens dóna un look més acriaturat, tot i que diria en favor de la ratlla de costat que amb un bon vestit, és també capaç de dotar-nos d'un cert aire de sofisticació. "