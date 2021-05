VÍDEO: Un home construeix un 'mur' d'excrement al costat de casa d'un veí després d'una baralla

Dos veïns d'una localitat rural de l'estat de Michigan, als EUA, van tenir una disputa perquè no eren capaços de posar-se d'acord en quins eren els límits de les seves granges.





Imatge d'arxiu (EP)





El que no s'esperava un d'ells era la reacció del seu veí, que va decidir col·locar un mur d'excrement de vaca de 76 metres de llarg entre les dues cases.





L'afectat, Wayne Lambarth, ha explicat que el mur va aparèixer d'un dia per l'altre entre ambdues propietats, després d'un problema que va començar el 2020. "Normalment la escampen en el camp [com a fertilitzant], però van decidir fer una tanca amb ella", va dir.













El veí responsable va dir que no era un mur d'excrements sinó "una tanca d'abonament".





D'altra banda, els més afectats estan sent la resta de veïns que viuen a la zona, que assenyalen el molest que és conviure amb l'olor que desprèn el mur. Així i tot, les autoritats no poden fer res legalment per retirar el mur, ja que està dins de la propietat de l'home que el va construir.