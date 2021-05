Catalunya és la segona regió que més puja el preu de l'habitatge enfront de l'any passat: un 4,25%

Segons l'informe mensual de preus de venda de pisos.com, l'habitatge de segona mà a Catalunya a l'abril de 2021 va tenir un preu mitjà de 2.137 euros per metre quadrat. Aquesta xifra va suposar un descens mensual del -0,20%. Interanualment, va créixer un 4,25%, la segona pujada més marcada d'Espanya.







Imatge de recurs (EP)





Catalunya va ser la quarta autonomia més cara, per darrere de les Balears (3.065 € / m²), entre d'altres. Pel que fa a l'habitatge de segona mà a Espanya, l'abril de 2021 va registrar un preu mitjà de 1.710 euros per metre quadrat, llançant un ascens mensual del 0,65%. D'un any a l'altre, la xifra registrada va marcar una pujada del 0,71%.







"Passat ja el primer trimestre, el sector immobiliari continua donant mostres d'una gran estabilitat i fortalesa fins i tot enmig d'una pandèmia", declara Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com, reconeixent que "l'impacte de la crisi sanitària, notable en determinats àmbits de l'economia espanyola, sembla haver passat de llarg pels preus de l'habitatge ". El portaveu de pisos.com matisa que aquesta fermesa "és més notable en l'obra nova, on la banca, per contenir les baixades, és més exigent amb el nivell de prevendes a l'hora de concedir finançament a promotor". Respecte a la segona mà, Font afegeix que "els habitatges de més qualitat, i en concret, les que han estat rehabilitades energèticament, són les que millor aguanten".





No obstant això, el responsable del portal immobiliari indica que "l'accés s'ha complicat per a aquells que s'han quedat en situació d'atur, al temps una bona part dels que tenen feina han decidit bloquejar el seu estalvi per precaució". Aquesta postura es veu reflectida en compravendes i hipoteques, que segueixen llançant ajustos. Més enllà de l'evolució d'aquests indicadors, Font s'ha detingut en el canvi que han experimentat les preferències dels compradors: "Ja ningú pot negar que la tendència a buscar immobles amb espais exteriors és una realitat", comenta.





Barcelona va ser la segona capital més cara de país

Mensualment, Tarragona (0,30%) va registrar la pujada més intensa de la regió, i Girona (-2,27%) va ser la que més es va ajustar de país. Interanualment, van pujar totes les províncies catalanes, marcant Girona (5,10%) la vuitena pujada més rellevant de país. En qüestió de preus, la cinquena província més cara d'Espanya va ser Barcelona (2.392 € / m²). La més barata de la regió va ser Lleida (1.068 € / m²).





Pel que fa a les capitals catalanes, totes van caure mensualment, registrant Barcelona (-0,56%) el sisè lloc en el rànquing mensual nacional de caiguda. Girona (-0,75%) va ser la desena que més es va ajustar de país. D'un any a l'altre, Tarragona (3,72%) va ser la vuitena que més va repuntar a nivell nacional, i Barcelona (-2,72%) la cinquena que més es va devaluar d'Espanya. Amb 4.336 euros per metre quadrat a l'abril de 2021, Barcelona va ser la segona capital de província més cara d'Espanya. En la banda oposada va estar Lleida (1.163 € / m²), que va ser la cinquena més assequible de país.