La Financera d'El Corte Inglés se'n va de vaga aquest 5 de maig

La Coordinadora Sindical de Classe (CSC) ha convocat una vaga per als treballadors de la Financera d'El Corte Inglés que començarà aquest 5 de maig. El sindicat considera que Direcció de Financera EL Corte Inglés EFC SA., · En col·laboració amb els seus sindicats lacais i venuts Fasga i Fetico, van signar un conveni-estafa el passat mes de març, per eliminar tots els complements històrics de la plantilla i no pujar ni un sol euro en salaris gràcies a aquesta absorció de complements ", denuncia.





"Mentrestant, els treballadors ens hem quedat sense res", lamenten des del sindicat. Assenyalen que l Ministeri de Treball "no ha registrat aquest conveni per nombroses irregularitats, com des CSC veníem advertint a les parts signants de semblant nyap de conveni".





Des del sindicat fan la següent crida: "Companys i companyes, no podem permetre tots aquests atacs contra els drets de la plantilla. En la nostra mà està demostrar-li a l'empresa la repulsa a aquestes actuacions contra les condicions laborals. 'Secunda la vaga els propers dies dimecres 5 i dilluns 10 de maig! ".





Recorden als treballadors que, sigui quin sigui el seu horari, encara que els hagin posat hores complementàries o doblatge en aquests dies, estan en tot el seu dret de fer vaga "i res ni ningú t'ho pot impedir", recorden des CSC. "Us recordem també que en cap cas esteu obligats a avisar l'empresa per fer la vaga", remarquen.





Expliquen que la vaga començarà el dimecres 5 de maig des de les 9 del matí a la seu social de Financera El Corte Inglés, a Hermosilla 112, en un piquet informatiu per reclamar els seus drets i que s'apliqui el Conveni Col·lectiu d'Entitats Financeres "de una vegada per totes "a l'empresa. "Us hi esperem perquè tots junts fem la força necessària per a obligar a l'empresa a desistir d'aquestes maniobres puerils i que apliqui el Conveni que ens correspon", afirmen des del sindicat.