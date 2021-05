Élite Taxi tornarà als carrers de Barcelona el 17 de maig per protestar contra Cabify

Élite Taxi ha convocat una mobilització a Barcelona la setmana de el 17 de maig contra el servei de Cabify per les seves "incompliments", segons ha assenyalat en un comunicat aquest dimarts.





L'associació de taxistes ha sostingut que "són temps difícils" per al sector dels taxis i, per això, ha demanat que es controli i sancioni tots aquells VTC que operin a la capital catalana que no portin el distintiu de serveis de lloguer de vehicles amb conductor, segons l'article 3.1 de Decret Llei 5/2017.





Tito Álvarez, portaveu d'Elit Taxi @ep





Ha explicat que aquest distintiu indica per a aquest tipus de vehicle la classe d'autorització de què disposa i reflecteix els dies de descans.





Un altre dels incompliments que, segons Èlite Taxi, s'hauria de revisar perquè Cabify operi és sobre la circulació dels vehicles i es refereix al fet que --segons l'article 4.3 de Decret Llei 4 / 2019-- no poden circular per les vies públiques " a la recerca de clients ni propiciar la captació de viatgers ".





L'antelació mínima és un altre punt per a la mobilització, atès que d'acord amb l'article 4.2 de Decret Llei 4/2019, des de la precontractació de el servei fins a la realització de la mateixa "ha de transcórrer un interval de temps mínim de 15 minuts".





Èlite Taxi també fa referència a l'estacionament dels vehicles ja que, mentre es trobin en servei no contractat, "han de romandre estacionats en aparcaments o garatges".