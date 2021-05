Dos condemnats a sis anys de presó per violar una jove i una menor a Manresa

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a sis anys de presó a dos homes per agredir sexualment una jove i una nena de 15 anys a Manresa (Barcelona).





La sentència exposa que es van conèixer de festa la matinada el 9 d'octubre de 2019, van dormir junts i al despertar ells els van proposar mantenir relacions sexuals, amenaçant amb que els "anaven a fer un Pablo Escobar".





Audiència de Barcelona @ep





Els magistrats remarquen que les joves van rebutjar tenir sexe amb ells i recorden que "la referència al cèlebre narcotraficant colombià s'associa a la comissió d'actes violents d'eliminació de persones".





La menor de 15 anys va patir diverses lesions a l'intentar escapar de l'home mentre la despullava i la violava.





El segon acusat va amenaçar a l'altra noia amb un ganivet per obligar-la a fer-li una fel·lació, i ella va aconseguir escapar-se de pis saltant per una finestra.





La Secció 6 de l'Audiència de Barcelona ha condemnat a dos acusats a sis anys de presó per violació, i hauran d'indemnitzar les víctimes amb 12.000 euros cadascun.





La sentència afegeix un any més de presó per lesions per un d'ells, i en canvi a l'altre el condemna per lesions lleus, el que implica una multa de 540 euros.