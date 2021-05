El Tribunal Suprem tindrà l'última paraula sobre les restriccions de les CCAA

El Govern central aprova aquest dimarts un decret per regular la nova fase que s'obrirà el 9 de maig després de la fi de l'estat d'alarma que, entre altres coses, permetrà a les comunitats autònomes recórrer davant el Tribunal Suprem les decisions que adoptin els tribunals Superiors de Justícia sobre les restriccions que aprovin per seguir lluitant contra la pandèmia, segons expliquen a Europa Press fonts governamentals.





Tribunal Suprem @ep





L'Executiu facilita així als governs autonòmics una via per a interposar recursos de cassació, en els casos que els tribunals superiors tombin les seves mesures. És a dir, es busca unificar doctrina i evitar que passi com el passat estiu, quan després de la fi de l'estat d'alarma algunes decisions de la justícia van ser contradictòries, i en alguns territoris es van permetre restriccions que en altres, no.





Fins ara, els governs autonòmics només podien acudir al Suprem quan intervenien com autoritats delegades de l'Executiu central, és a dir, durant la vigència de l'estat d'alarma que els atorgava aquest estatut, segons expliquen fonts jurídiques a Europa Press. No obstant això, aquest instrument decaurà el dissabte a mitjanit, i amb ell, aquesta possibilitat d'arribar fins al Suprem.





PRÒRROGA DE L'ESCUT SOCIAL





El decret d'aquest dimarts també inclou mesures per controlar els passatgers internacionals, i aprova la pròrroga d'algunes mesures de l'escut social la vigència anava lligada a l'estat d'alarma, com la possibilitat de cobrar la jubilació i seguir exercint la medicina o la infermeria per a la gestió del COVID.





També es manté la suspensió de les reunions de les juntes de propietaris fins al 31 de desembre. I es manté fins al 9 d'agost la garantia de subministrament d'aigua i energia i el bo social; la suspensió dels desnonaments i la pròrroga extraordinària dels contractes d'arrendament d'habitatge habitual; i la consideració de serveis essencials als recursos contra la violència de gènere.