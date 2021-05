Junts amenaça de repetir eleccions si ERC no culmina el 'Procés'

El diputat de Junts al Parlament Joan Canadell ha avisat que el seu partit probablement no entri al Govern o hi hagi una repetició electoral si ERC s'oposa a culminar el procés independentista, a l'espera del que decideixi la militància de Junts.





Joan Canadell @ep





"No sé que decidirà la militància de Junts. Dependrà de quin sigui l'acord que se'ns presenti. Tots sabem que el 52% ens emplaça a culminar el 'Procés', però si això no ho accepta ERC, molt probablement no estarem en el Govern o serà necessari repetir eleccions ", ha dit en un missatge de Twitter recollit per Europa Press.





Junts ha anunciat aquest dilluns que sotmetrà a les bases l'acord que assoleixin amb ERC, a falta de 22 dies perquè acabi el termini que portaria a una repetició electoral.