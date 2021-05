La vacuna contra la grip intranasal millora la resposta immunitària i ofereix més protecció

Una vacuna contra la grip fabricada amb nanopartícules i administrada per via nasal millora la resposta immunitària de l'organisme a la infecció pel virus de la grip i ofereix una àmplia protecció contra diferents soques víriques, segons publiquen investigadors de l'Institut de Ciències Biomèdiques de la Universitat Estatal de Geòrgia, als Estats Units, a 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.





Virus de la grip (EP)





Les epidèmies recurrents de grip estacional i les possibles pandèmies són una de les amenaces més greus per a la salut pública. Les actuals vacunes contra la grip estacional indueixen una immunitat específica per a cada cep i són menys eficaces contra les soques no coincidents. Es necessiten urgentment vacunes antigripals d'àmplia protecció.





Les vacunes intranasals són una estratègia prometedora per combatre les malalties respiratòries infeccioses, com la grip. Són més eficaces que les vacunes injectades en un múscul perquè poden induir respostes immunitàries a la mucosa de les vies respiratòries, evitant la infecció al portal d'entrada de virus. També poden estimular respostes immunitàries sistèmiques en tot el cos.





Els científics poden superar els problemes de seguretat de les vacunes i la llarga fase de producció de les vacunes antigripals basades en virus construint vacunes intranasals amb proteïnes o pèptids recombinants. No obstant això, aquestes vacunes són pobres en la producció de respostes immunes, per la qual cosa és necessari comptar amb potents adjuvants de la mucosa, substàncies que augmenten la resposta immune del cos als antígens (les estructures moleculars dels patògens). L'absència d'adjuvants mucosos adequats dificulta actualment el desenvolupament d'una vacuna d'aquest tipus.





En aquest estudi, els investigadors van desenvolupar una vacuna intranasal contra la grip utilitzant hemaglutinina (HA) recombinant, una proteïna que es troba a la superfície dels virus de la grip, com a component antigènic de la vacuna. La HA és part integrant de la capacitat de virus de la grip per causar la infecció.





També van crear un nanomaterial bidimensional (nanopartícules d'òxid de grafè funcionalitzades amb polietilè) i van descobrir que presentava potents efectes adjuvants (de millora de la immunitat) en les vacunes contra la grip administrades per via intranasal.





"Les vacunes convencionals contra la grip indueixen sobretot respostes d'anticossos", assenyala el doctor Baozhong Wang, autor principal de l'estudi, investigador principal de la subvenció dels Instituts Nacionals de Salut que dóna suport a l'estudi i professor de l'Institut de Ciències Biomèdiques.





No obstant això, recorda que "investigacions recents demostren que les respostes de les cèl·lules T de memòria residents en el pulmó són indispensables per a una òptima protecció croada contra la infecció de la grip pulmonar. El desenvolupament de respostes de cèl·lules T residents en el pulmó requereix la vacunació per via respiratòria o la infecció pel virus de la grip --prossegueix--. la nostra recerca obre una nova via per al desenvolupament de vacunes antigripals intranasals sense agulles i logísticament simplificades per a la protecció creuada ".





"En el nostre estudi, vam informar per primera vegada que els nanomaterials d'òxid de grafè bidimensionals tenien un potent efecte adjuvant per potenciar les respostes immunitàries de les vacunes intranasales d'hemaglutinina (HA)", apunta el doctor Chunhong Dong, autor principal de l'estudi i becari de recerca postdoctoral en el laboratori de doctor Baozhong Wang a l'Institut de Ciències Biomèdiques.





"Aquest estudi aporta nous coneixements sobre el desenvolupament de sistemes de vacunes intranasals d'alt rendiment amb nanopartícules bidimensionals en forma de làmina. Les nanopartícules d'òxid de grafè tenen atributs extraordinaris per a l'administració de fàrmacs o el desenvolupament de vacunes, com la superfície ultra gran per a la càrrega d'antígens d'alta densitat, i la vacuna va mostrar propietats superiors de millora de la immunitat in vitro i in vivo. la nanoplataforma podria adaptar-se fàcilment a la construcció de vacunes per a la mucosa contra diferents patògens respiratoris ".





L'estudi, realitzat en ratolins i en cultius cel·lulars, va descobrir que les nanopartícules milloraven significativament les respostes immunitàries a les superfícies de les mucoses i en tot el cos dels ratolins. Les sòlides respostes immunitàries conferien protecció immunitària contra els desafiaments de virus de la grip per soques de virus homòlogues (iguals) i heteròlogues (diferents).





Els resultats també són prometedors, ja que les vacunes antigripals intranasals sense agulla presenten avantatges logístiques superiors a les vacunes injectables tradicionals, com la facilitat d'administració amb gran acceptació per part dels receptors i l'evitació de residus de risc biològic.