Alerten d'un brot de 15 agents de la Guàrdia Civil a Catalunya

Associacions de la Guàrdia Civil han denunciat aquest dimarts que 15 agents del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) destinats a Catalunya han donat positiu en Covid-19 en un brot que relacionen amb la paralització de la vacunació per decisió de la Generalitat.





Guàrdia Civil -Arxiu EP





Fonts oficials consultades confirmen dit brot detectat entre 15 efectius de la Guàrdia Civil destacats a la central nuclear de Vandellòs II, a Tarragona. Els agents formen part de la GRS de Barcelona i han donat positiu després de practicar-los les proves de coronavirus.





Entre les associacions professionals que s'han queixat per aquest brot està la majoritària AUGC, que denuncia que "gairebé la totalitat --15 de 18 efectius-- dels agents de la GRS de Barcelona estan contagiats" s'han vist afectats. Asseguren que és "la conseqüència de no haver vacunat als guàrdies civils a Catalunya". Cap havia rebut la dosi contra el Covid-19.





Tant associacions de l'Institut Armat com sindicats de la Policia Nacional han presentat querelles contra els responsables de sanitat de la Generalitat per l'endarreriment acumulat durant setmanes al no vacunar en la mateixa proporció als agents de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat que als components de Mossos d'Esquadra o policies locals.





Vacunen DESPRÉS DE LA ADVERTÈNCIA DEL TSJ





El TSJ de Catalunya va obligar la Generalitat a reprendre immediatament la vacunació, el que va passar aquest dilluns, seguint les pautes marcades per a tot Espanya pel Ministeri de Sanitat. El Govern va assegurar dies abans de la decisió judicial que vacunaria als agents si les autoritats catalanes no inmunitzaven als efectius policials.





AEGC, una altra de les associacions professionals, també ha denunciat aquests fets i ho ha relacionat amb la "discriminació" que pateixen els agents per decisió de govern autonòmic, que "negar la vacuna mentre s'accelerava el procés en els Mossos".





"El injustificable retard en la vacunació de Guàrdia Civil a Catalunya, esmenat pel TSJC, ja té conseqüències: la quasi totalitat del GRS a Barcelona contagiats en un servei. ¿Aconseguit?", Es pregunta APROGC, traslladant la pregunta a la Generalitat.