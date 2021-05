La jutge condemna a 18 anys de presó als acusats d'el crim de Baró de Viver

La jutge del crim de Baró de Viver ha condemnat a 18 anys i 3 mesos de presó a dues persones per assassinar un home a trets a Barcelona arran d'enemistats entre les famílies, després que el jurat popular els declarés culpables en el seu veredicte .





Declaració dels acusats @ep





La sentència els imposa 17 anys de presó per assassinat amb traïdoria i altres 15 mesos de presó per tinença il·lícita d'armes.





A més, els dos condemnats passaran 10 anys en llibertat vigilada després de complir la pena de presó, i també se'ls imposa durant 10 anys una ordre d'allunyament d'un quilòmetre dels familiars de la víctima, amb els quals tampoc podran contactar.





La sentència preveu indemnitzacions per als familiars, que els acusats hauran de pagar a mitges: 60.000 euros per al pare i la mare de la víctima, 40.000 per a cada un dels seus germans, 250.000 per a la vídua i 300.000 per a la seva filla.





El 21 d'abril, el jurat va fer públic el seu veredicte que va declarar culpables per unanimitat els dos acusats, per a qui la Fiscalia va reclamar a el principi una condemna de 27 anys de presó.





La sentència de la jutgessa es basa en el veredicte de jurat, que després d'escoltar les declaracions dels testimonis i els acusats en el judici va considerar provat que el 22 de desembre de 2018 tots dos van sortir de casa amb una pistola carregada a la recerca de la víctima, i al trobar-se l'home li va disparar tres trets, al tòrax i al cap, fins matar-lo.





En el judici, l'home va afirmar que havia disparat "en defensa pròpia", i per la seva banda la dona va declarar que no havia estat un crim premeditat.