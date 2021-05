Mantenen a la presó provisional a sis detinguts per cremar una furgoneta de la Urbana a Barcelona

L'Audiència de Barcelona ha decidit mantenir a la presó provisional a sis detinguts per presumptament cremar una furgoneta de la Guàrdia Urbana durant les protestes a Barcelona després de l'empresonament del raper Pablo Hasel.





Guàrdia Urbana @ep





En sis actuacions, la Secció 10 de l'Audiència de Barcelona rebutja els recursos dels arrestats, als quals atribueix els presumptes delictes d'intent d'homicidi, atemptat a agents, desordres, danys, pertinença a organització criminal i manifestació il·lícita.





"Participants d'aquestes manifestacions assaltaven comerços, causaven danys en establiments, incendiaven contenidors, carregaven contra la policia, i va haver-hi així mateix de la crema d'un cotxe policial, i més accions que no ve al cas descriure. Totes aquestes accions no estan emparades en el dret de reunió i manifestació ", diuen les magistrades al descartar que estiguin a la presó per exercir el seu dret a la llibertat d'expressió.





Afirmen que la investigació ha aconseguit "indicis clars" que els arrestats van ser els que van cometre els fets, ocorreguts el 27 de febrer i pels que en total hi va haver vuit detencions.





Les jutgesses consideren que si no estiguessin a la presó hi hauria un "risc rellevant de fuga" perquè no han demostrat arrelament ni a Espanya ni a Itàlia, d'on són la majoria, de manera que defensen mantenir la mesura cautelar.