Europa estudia l'efectivitat de la vacuna xinesa de Sinovac contra la Covid-19

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès) ha anunciat aquest dimarts que el comitè de medicaments per a éssers humans (CHMP, per les sigles en anglès) ha iniciat la revisió contínua de la vacuna xinesa contra la COVID-19 'Vero Cell 'inactivada, desenvolupada per Sinovac Life Sciences, i després de ser sol·licitat per Life'On Srl.





Un infermer prepara una dosi de la vacuna Sinovac (EP)





La decisió del CHMP d'iniciar la revisió contínua es basa en els resultats preliminars dels estudis de laboratori (dades no clíniques) i els estudis clínics. Aquests estudis suggereixen que la vacuna desencadena la producció d'anticossos que ataquen la SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, i pot ajudar a protegir contra la malaltia.





L'EMA avaluarà les dades a mesura que estiguin disponibles per decidir si els beneficis superen els riscos. La revisió contínua continuarà fins que es disposi de proves suficients per a una sol·licitud formal d'autorització de comercialització.





L'EMA avaluarà el compliment de la vacuna 'Vero Cell' inactivada amb els estàndards habituals de la UE pel que fa a eficàcia, seguretat i qualitat. Si bé EMA no pot predir els terminis generals, hauria de portar menys temps del normal avaluar una aplicació eventual causa de la feina feta durant la revisió contínua.





S'espera que aquesta vacuna COVID-19 prepari el cos per defensar-se de la infecció per SARS-CoV-2. La vacuna conté SARS-CoV-2 que ha estat inactivada i no pot causar la malaltia. La vacuna també conté un adjuvant, una substància que ajuda a enfortir la resposta immunitària a la vacuna.





Quan una persona rep la vacuna, el seu sistema immunològic identifica el virus inactivat com a estrany i produeix anticossos contra ell. Si, més tard, la persona vacunada entra en contacte amb la SARS-CoV-2, el sistema immunològic reconeixerà el virus i estarà a punt per defensar el cos contra ell.





Com actua la vacuna Sinovac?

L'empresa biofarmacèutica amb seu a Beijing Sinovac està darrere de CoronaVac, una vacuna inactivada.





Funciona mitjançant l'ús de partícules virals mortes per exposar el sistema immunològic del cos al virus sense córrer el risc d'una resposta de malaltia greu.





En comparació, les vacunes Moderna i Pfizer que s'estan desenvolupant a Occident són vacunes d'ARNm. Això vol dir que part del codi genètic del coronavirus s'injecta en el cos, el que fa que el cos comenci a produir proteïnes virals, però no tot el virus, que és suficient per entrenar el sistema immunològic perquè atac.





"CoronaVac és un mètode més tradicional [de vacuna] que s'utilitza amb èxit en moltes vacunes conegudes com la ràbia", va dir el professor associat Luo Dahai de la Universitat Tecnològica de Nanyang.





"Les vacunes d'ARNm són un nou tipus de vacuna i [actualment] no hi ha un exemple reeixit [d'elles] que s'utilitzi en la població", afegeix el professor Luo.





Sobre el paper, una de les principals avantatges de Sinovac és que es pot emmagatzemar en un refrigerador estàndard a 2-8 graus Celsius, com la vacuna Oxford, que està feta d'un virus modificat genèticament que causa el refredat comú en els ximpanzés. La vacuna de Moderna s'ha d'emmagatzemar a -20 ° C i la vacuna de Pfizer a -70 ° C.





Vol dir que tant Sinovac com la vacuna Oxford-AstraZeneca són molt més útils per als països en desenvolupament que no poden emmagatzemar grans quantitats de vacuna a temperatures tan baixes.