Barcelona incrementarà un 24% el pressupost destinat a la il·luminació nadalenca

La plaça Catalunya, la Gran Via i el carrer Aragó de Barcelona estrenaran aquest any nous dissenys de llums de Nadal amb propostes amb les que l'Ajuntament vol "remarcar el valor d'aquestes vies públiques com a cor i centre neuràlgic del conjunt de la ciutat".





El primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni; la regidora de Comerç, Montserrat Ballarín; i el dissenyador industrial Antoni Arola, han presentat aquest dimarts en roda de premsa les novetats sobre la il·luminació nadalenca de cara a la campanya d'aquest 2021.





El nou disseny de les llums de Nadal que lluirà la plaça Catalunya aquest 2021 - Aj. Barcelona





Les propostes guanyadores neixen d'un concurs de disseny que l'Ajuntament va impulsar al febrer i que ha guanyat l'Estudi Antoni Arola amb uns dissenys que "parteixen de la mirada i les vivències del ciutadà que camina pels carrers".





A la plaça Catalunya, els llums envoltaran tota la plaça creant un cercle simulant raigs de sol, que s'encendran i s'apagaran, i que seran compatibles amb les activitats culturals que l'Ajuntament preveu dur a terme com es va fer l'any passat, ha explicat Collboni .





A la Gran Via la il·luminació consistirà en uns cilindres de color càlid, mentre que al carrer Aragó s'instal·laran unes estrelles de grans dimensions que estaran al llarg de tota la via i que substituiran a les antigues estrelles de led.





CONVERTIR EL CENTRE A UNA ICONA





Collboni ha sostingut que, amb la nova il·luminació nadalenca, volen que el centre es converteixi en una nova icona de la ciutat, "amb una proposta que sigui espectacular, que tingui la marca i el disseny de Barcelona".





"El Nadal de 2021 ha de ser el de la recuperació econòmica de la ciutat", ha sostingut el primer tinent d'alcalde, que confia que en aquest moment la crisi provocada per la pandèmia ja estigui sota control.





Per la seva banda, Ballarín ha destacat que volen que aquest Nadal sigui un referent per poder atreure el turisme comercial i ha assegurat que refusaran els dissenys d'anys anteriors, i Collboni ha dit que estan oberts a patrocinis, tot i que ha advertit que "hauran de ser coherents amb el perfil de la marca Barcelona ".





LLUMS A RONDA SANT PERE





A part d'aquests tres carrers, s'il·luminarà per primera vegada la Ronda Sant Pere entre el passeig de Sant Joan i Urquinaona, s'ampliarà el tram del carrer Balmes des de Diagonal fins Ronda Universitat, i es consolidaran com a vies amb ornamentació Via Laietana, plaça Urquinaona i avinguda Paral·lel, així com els mercats municipals.





L'Ajuntament incrementarà per segon any consecutiu el pressupost destinat a la il·luminació nadalenca, passant d'1,6 milions a 2 milions (un augment del 24%), i també incrementarà el pressupost per als carrers que s'emmarquen en zones de el Pla de Barris i el destinat a zones on s'estan fent obres de llarga durada.





El disseny de les llums s'ha consensuat amb entitats representatives de el comerç que fan possible que altres carrers i places de la ciutat es puguin ornamentar durant les festes nadalenques a tots els barris de Barcelona.