El toc de queda finalitzarà a Catalunya la mitjanit de dissabte a diumenge

El vicepresident de la Generalitat en funcions, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimarts que a la mitjanit de dissabte al diumenge 9 de maig acabarà el toc de queda nocturn i les restriccions de mobilitat per entrar i sortir de Catalunya, a l'acabar l'estat d'alarma .





Pere Aragonès (EP)





En roda de premsa posterior a del Consell Executiu, ha explicat que el Govern ha descartat fer modificacions legislatives davant la fi de l'estat d'alarma perquè considera que amb les eines que tenen ja hi ha la "cobertura jurídica" necessària per prendre les mesures necessàries per fer front a la pandèmia.





Aragonès ha afirmat que el toc de queda quedarà sense efecte a partir de diumenge mateix tenint en compte les dades epidemiològiques i el "bon ritme" de vacunació, però ha avisat que no descarten tornar a aplicar-lo si la situació sanitària empitjora en el futur.





"Ara mateix no ho necessitem", ha argumentat, i ha defensat que en els últims dies s'ha consolidat la tendència a la baixa de la incidència del Covid-19 a Catalunya.





Amb l'aixecament d'aquesta mesura, es donarà la circumstància que el dissabte a les 22.00 hores comenci el toc de queda perquè encara estarà vigent l'estat d'alarma, però dues hores després, a partir de les 00.00 de la mitjanit, ja no hi haurà restriccions.





El vicepresident ha explicat que el Govern ha descartat fer modificacions legislatives urgents davant la fi de l'estat d'alarma perquè considera que amb les eines que tenen ja hi ha la "cobertura jurídica" necessària per prendre les mesures necessàries en aquests moments per fer front a la pandèmia .





Ha sostingut que l'executiu català havia estudiat la possibilitat de fer modificacions en la llei de salut pública per a aplicar restriccions sense estat d'alarma però finalment ho ha rebutjat per no generar "més confusió" a la ciutadania.





Considera que, al no necessitar el toc de queda a hores d'ara per la millora de la situació epidemiològica, és millor esperar a veure com s'acaba definint el marc jurídic a tot Espanya després de la fi de l'estat d'alarma: "Un cop el marc jurídic estatal quedi clar, mirarem les fórmules per tenir aquestes eines quan sigui necessària. Com a dia d'avui no les necessitem, ho farem quan sigui sòlid i no hi hagi cap mena de dubte perquè hi hagi seguretat jurídica".





A més, Aragonès ha cridat a la responsabilitat de la ciutadania perquè la pandèmia continua malgrat que no hi hagi toc de queda, i ha apuntat que les restriccions que es mantindran s'aprovaran entre aquest dimecres i dijous per tenir el temps suficient perquè el Tribunal superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les pugui avalar perquè siguin vigents a partir de diumenge.









En aquest sentit, Budó ha recordat que, tot i aixecar-se el toc de queda i l'ampliació de l'horari de la restauració fins a les 23.00 hores, seguiran estant vigents altres restriccions, com la limitació dels aforaments i de les trobades socials a un màxim de sis persones: "que no tinguem un estat d'alarma no vol dir que la pandèmia estigui controlada", ha advertit.





Ha remarcat que mesures com el toc de queda no s'han d'aplicar més enllà dels necessari perquè limiten drets fonamentals, i ha criticat que el Govern central el va decretar "de manera unilateral i sense consultar a la resta de persones que estan al capdavant de la gestió de la pandèmia ", i que continua prenent decisions unilateralment, segons ella.