La UE autoritza el consum de cuc de la farina com a aliment

La Unió Europea ha autoritzat per primera vegada el consum d'un insecte com a aliment, en aquest cas de cuc de la farina o larva d'escarabat fosc ('Tenebrio molitor larva'), ja sigui com a 'snack' o com a ingredient per elaborar altres aliments , segons ha informat aquest dimarts la Comissió Europea.





Imatge d'arxiu (EP)





El consum d'aquest insecte ha estat aprovat pels experts dels estats membres, reunit al Comitè Permanent de Vegetals, Animals, Aliments i Pinsos de la UE. Brussel·les havia proposat la seva autorització després de conèixer l'opinió de l'Agència Europea de Seguretat Alimentària (EFSA).





Aquest organisme va determinar el gener d'aquest any que el consum d'aquest insecte per part d'humans "no és perjudicial des del punt de vista nutricional", així com que "no hi ha problemes de seguretat". També va descartar problemes relacionats amb l'estabilitat de l'aliment sempre que aquest compleixi amb uns límits específics.





L'EFSA va advertir, però, que el consum del cuc de la farina pot provocar reaccions al·lèrgiques a les seves proteïnes en persones al·lèrgiques als crustacis o als àcars de la pols.





Es tracta del primer insecte autoritzat per a consum humà a la UE i pot ser consumit en sec com a aperitiu o com a ingredient d'una sèrie d'aliments en forma de pols, com a productes proteics, galetes o productes de pasta.





Des que al gener de 2018 entrés en vigor el reglament sobre nous aliments de la UE, l'EFSA ha rebut un "gran volum" de sol·licituds que cobreixen una "àmplia varietat de noves i tradicionals" fonts d'aliments, entre les quals s'inclouen productes derivats de plantes, algues, fruites no autòctones i insectes comestibles, segons ha informat quan va publicar la seva opinió sobre el cuc de la farina.