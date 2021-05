El jutge denega que l'Ajuntament de Tarragona sigui acusació particular en el cas Inipro

La CUP ha emès un comunicat aquest dimarts per denunciar que considera injustificable que s'hagi denegat a l'Ajuntament de Tarragona poder personar-se com a acusació particular en els mitjans de comunicació.





La consellera de el grup municipal de la CUP a Tarragona, Eva Miquel, considera "vergonyós" que des dels jutjats es filtri aquest tipus d'informació "abans que siguin notificades les parts". En aquest sentit, la CUP, com a acusació popular, està a l'espera de rebre la notificació i, per tant, de poder tenir la resolució pertinent.





Amb tot, i basant-se amb les notícies sortides a premsa, la portaveu d'Grup Municipal afirma que "no compartim en absolut aquesta decisió perquè pensem que l'Ajuntament té tot el dret a personar-se com a part perjudicada" i emplacen a l'consistori a recorre-ho.





EL JUTGE CREU QUE EL PERJUDICAT ÉS EL IMSS





El jutjat que instrueix el cas Inipro ha considerat que l'Ajuntament de Tarragona no pot personar-se com a acusació particular per haver-se presentat en un moment processal posterior a la qualificació de delicte.





A més, el jutge creu que el principal perjudicat de la presumpta desviació de fons és l'IMSS i no l'Ajuntament de Tarragona, tal com han al·legat les defenses dels nou acusats.





"Hi haurà d'rebutjar tal personació sense que en cap cas s'hagi d'entendre que vulnera la tutela judicial efectiva", conclou el jutge, en una resolució recollida per EFE que no és ferma.







La decisió del jutge crida l'atenció perquè l'Ajuntament és l'acusació que presentava més testimonis, al voltant de 60, com el exsubdelegat de Govern, Josep Maria Abelló, agents de la Guàrdia Civil i un auditor de comptes de l'Estat.