La justícia francesa absol Le Pen per difondre imatges de víctimes d'Estat Islàmic

Un tribunal de Nanterre (França) ha absolt aquest dimarts la líder de la formació ultradretana Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, del judici per difondre imatges explícites de víctimes del grup terrorista Estat Islàmic perquè argumenta que la finalitat última era informativa.





Marine Le Pen @ep





Le Pen va compartir a final del 2015 tres imatges per evidenciar la barbàrie gihadista, però la Fiscalia va entendre que es tractava de documents que exhibien accions violentes contràries a la dignitat humana, i va sollicitar 5.000 euros de multa per a ella i per a l'eurodiputat Gilbert Collard, també investigat en el mateix cas.





El tribunal, no obstant això, ha entès que la llibertat d'expressió empara aquests missatges i que tenen una "vocació informativa", segons la sentència que ha pogut consultar la televisió pública. Així, assenyala que "s'inscriu en un enfocament de protesta pública" i pot "contribuir al debat públic" perquè "no banalitza" la violència.





La líder de Reagrupament Nacional ha qualificat el procés com un exemple de persecució política, mentre que Collard ha celebrat la sentència a les xarxes socials. "La justícia és gran quan és independent", ha dit a Twitter.