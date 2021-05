La participació en les eleccions és del 28,44% a les 13 hores, dos punts més que el 2019

La participació en les eleccions autonòmiques a la Comunitat de Madrid fins a les 13.00 hores s'ha situat al 28,44 per cent, 2,26 punts més que a la mateixa hora que en els anteriors comicis de 2019, segons dades ofertes per la Comunitat de Madrid.





Urna 4M @EP





En una roda de premsa oferta des del Centre de Difusió de Dades, el conseller de Justícia, Interior i Víctimes de la Comunitat de Madrid, Enrique López, ha detallat les dades de participació desglossades per mida de municipis.





En els municipis de menys de 500 habitants, la participació ha estat d'un 35,82 per cent, fet que suposa 1,14 punts més que en les eleccions de 2019; en els de 500 a 2.000 habitants, ha estat d'un 32,22 per cent, 1,52 punts més que el 2019; i en els de 2.000 a 10.000 habitants ha estat de 27,73 per cent, 1,07 més que en les anteriors eleccions.





En les localitats amb una població d'entre 10.000 a 50.000 habitants, la participació a les 13 hores se situa en un 28, 23 per cent, fet que suposa 2,93 punts més; de 50.000 a 250.000 habitants ha estat d'un 29,74 per cent, 4,14 punts més; i en els de més de 250.000 euros, se situa en 27,50 per cent, 0,87 més de participació.





En un 77 per cent dels col·legis electorals, el temps d'espera per votar ha estat inferior als trenta minuts i l'hora que més afluència ha registrat ha estat a les 11.30 hores del matí.





"Les esperes s'aniran reduint a mesura que avanci la jornada. Reiterem la felicitació al conjunt dels madrilenys, que estan demostrant un alt grau de responsabilitat", ha destacat López.





En aquestes eleccions autonòmiques anticipades del 4 de maig s'elegirà un total de 136 representants que conformaran l'Assemblea de Madrid per a la legislatura 2021-23.





Hi haurà, per tant, quatre diputats més com a conseqüència de l'increment de la població a la regió, tal com estipula l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat de Madrid. La majoria absoluta s'aconseguiria amb 69 vots.