Condemnen a un criador de gossos a pagar 660 euros a una compradora a la qual va enviar un cadell malalt

El Jutjat de Primera Instància número 1 de La Corunya ha condemnat un criador de gossos d'Andalusia a pagar 660 euros a una compradora de la ciutat herculina a la qual li va enviar un cadell malalt a l'agost de 2020.





En una sentència amb data del 30 d'abril de 2021 i de la qual ha informat el Tribunal Superior de Xustiza de Galícia (TSXG), la magistrada assenyala que hi va haver una "compravenda" i que la demandant va demostrar que "quan el cadell va arribar no estava bé ".





Cadells - Arxiu EP





Així mateix, la jutgessa destaca que un veterinari va certificar "l'existència d'una anèmia i de dos problemes congènits que precisaven intervenció quirúrgica" i considera que el demandat sabia que existien aquests problemes quan va enviar des d'Andalusia el gos a La Corunya a l'agost de 2020.





Per això, estima que el criador "ha d'assumir les conseqüències dels seus actes, i indemnitzar la demandant amb el cost de totes les despeses veterinaris que reclama". A més, subratlla que "de cap manera" és argumentable "un transcurs de terminis o un inoperativitat de garanties enfront de qui, com a consumidor, adquireix un gos".





La titular del Jutjat de Primera Instància número 1 de La Corunya assegura en la resolució que la demandant, d'haver sabut la situació en què es trobava el gos, "no ho hagués comprat o hagués pagat molt menys per ell, atesos els problemes que tenia, no constatables per a un consumidor mitjà, però sí apreciables per a qui es dedica a la cria d'animals i per a la seva veterinari de referència ".





També indica en la sentència que la compra es va realitzar per Internet, sense que la veïna de la Corunya es desplacés al viver per escollir el seu gos, "de manera que la confiança dipositada en el venedor encara és més gran".





Des el 28 d'agost de 2020, quan l'afectada va presentar la demanda, la situació, segons explica la jutgessa, ha canviat, "ja que el cadell està inserit en la família i pendent de les operacions", el que va motivar que la compradora " retirés totes les reclamacions de la seva demanda, manifestant la seva voluntat de quedar-se amb el gos i reclamar únicament les despeses veterinàries, un total de 660 euros ". La sentència és ferma, de manera que contra ella no cap presentar recurs.