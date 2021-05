Els supervivents de Covid-19 tenen major risc de trombes, segons un estudi

Les persones que s'han recuperat del Covid-19, especialment les que pateixen malalties cardiovasculars preexistents, poden córrer el risc de desenvolupar coàguls sanguinis a causa d'una resposta immunitària persistent i hiperactiva, segons un estudi dirigit per científics de la Universitat Tecnològica de Nanyang (Singapur ).





Les troballes, publicats a la revista científica 'elife', poden ajudar a explicar per què algunes persones que s'han recuperat de la COVID-19 presenten símptomes de complicacions en la coagulació de la sang després de la seva recuperació inicial. En alguns casos, corren un major risc de patir un atac cardíac, un accident cerebrovascular o una fallada orgànica quan els coàguls sanguinis bloquegen les artèries principals dels òrgans vitals.





L'equip de científics va recollir i va analitzar mostres de sang de 30 pacients amb COVID-19 un mes després d'haver-se recuperat de la infecció i haver rebut l'alta hospitalària. Van descobrir que tots els pacients recuperats de COVID-19 presentaven signes de dany en els vasos sanguinis, possiblement a causa d'una resposta immunitària persistent, que pot desencadenar la formació de coàguls.





L'equip va descobrir que els pacients recuperats de COVID-19 tenien el doble del nombre normal de cèl·lules endotelials circulants (CEC) que s'havien desprès de les parets dels vasos sanguinis danyats. Els elevats nivells de CEC indiquen que la lesió dels vasos sanguinis segueix sent evident després de la recuperació de la infecció vírica.





Els investigadors també van descobrir que els pacients amb COVID-19 recuperats seguien produint nivells elevats de citoquines -proteïnes produïdes per les cèl·lules immunitàries que activen la resposta immunitària contra els patògens- fins i tot en absència de virus. A la sang dels pacients amb COVID-19 recuperats també hi havia un nombre inusualment alt de cèl·lules immunitàries, conegudes com a cèl·lules T, que ataquen i destrueixen els virus.





La presència tant de citocines com de nivells més elevats de cèl·lules immunitàries suggereix que el sistema immunitari dels pacients amb COVID-19 recuperats seguia activat fins i tot quan el virus havia desaparegut.





Els investigadors plantegen la hipòtesi que aquestes respostes immunitàries persistentment activades podrien atacar els vasos sanguinis dels pacients de COVID-19 recuperats, causant encara més danys i augmentant el risc de formació de coàguls sanguinis.